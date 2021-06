Se puso en marcha la fecha

Con Atlanta y Quilmes se puso en marcha la 12ª fecha de la Primera Nacional, en su zona A. No se sacaron ventajas y terminaron como empezaron, cero a cero.Luego, Mitre de Santiago del Estero derrotó a Tigre 4 a 2 con tantos de Alessandroni, González Cerica y Palacios. Para el 'Matador' anotaron Metilli y Fernández.Al cierre de nuestra edición jugaban en Tucumán, San Martín y Estudiantes de Río Cuarto.La fecha continuará y se completará este jueves con la disputa del resto de los compromisos. El programa:14 hs. (TV) Belgrano vs Gimnasia (Mza), 15 hs. Nueva Chicago vs Dep. Maipú, 15 hs. Chacarita vs Agropecuario, 15 hs. Estudiantes (BA) vs Alvarado, 19 hs. Alte. Brown vs Temperley.14 hs. San Telmo vs Güemes (SdE), 14 hs. Villa Dálmine vs Dep. Morón, 15 hs. Santamarina vs All Boys, 15 hs. Brown (A) vs Tristán Suárez, 15 hs. Brown (PM) vs Gimnasia (J), 15.10 hs. (TV) Ind. Rivadavia vs Barracas Central, 15.30 hs. Def. de Belgrano vs Almagro, 15.30 hs. San Martín (SJ) vs Ferro.