Atlético, por la recuperación, ante Instituto

Fue una semana de muchas pruebas. De muchas charlas. De cambios de nombres. Walter Otta sabe que Atlético de Rafaela tiene la necesidad de mostrar otra cara. No fue buena la imagen que el equipo dejó el jueves pasado, cuando perdió 1-0 con Gimnasia en Jujuy y jugando de esa manera, fecha tras fecha, se irá alejando de su principal objetivo: pelear bien arriba por uno de los dos ascensos a la Liga Profesional que otorga la temporada 2021 de la Primera Nacional.La ‘Crema’ recibirá esta tarde a Instituto de Córdoba (15hs por TyC Sports Play) y no puede permitirse otra actuación como la que tuvo ante el Lobo Jujeño en el regreso a la competencia, tras casi un mes de parate por la pandemia. El entrenador tomó nota de las falencias y cambiará algunos nombres para tratar de modificar el funcionamiento del equipo.El DT sólo confirmó los 20 convocados y no así el once inicial. Remitiéndose a los ensayos futbolísticos, por lo menos el equipo tendrá dos variantes. El ingreso de Brian Calderara a la última línea, en lugar de Roque Ramírez, es un hecho. Reta definir cuantos cambios tendrá el medio campo: 1 o 2. En un primer momento probó con Marcos Giménez por Jorge Molina, luego con el juvenil Alex Luna en lugar del ‘Mago’, y también supo colocar al ‘Lorito’ Giménez por el rafaelino Guillermo Funes, en la banda izquierda. Otro de los que sumó minutos en la formación titular fue Federico Recalde, por Juan Cruz Esquivel, aunque esta variante se podría entender para cuando el encuentro se encuentre en marcha y así lo depare.Guillermo Sara y Nahuel Pezzini.Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero, Brian Calderara, Cristian González y Roque Ramírez.Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Marcos Giménez, Enzo Avaro, Alex Luna, Guillermo Funes, Federico Recalde, Jorge Molina y Gonzalo Alassia.Claudio Bieler, Juan Cruz Esquivel y Germán Lesman.En la mañana de ayer AFA anunció el cambio de árbitro principal para el encuentro que disputarán este jueves en el Monumental de Alberdi, Atlétido de Rafaela vs Instituto de Córdoba.El comunicado indicaba: El juez Ariel Penel reemplazará como árbitro principal a Mariano González, quien se aplicó la vacuna del covid-19 y presenta síntomas de fiebre y cansancio.Instituto llega al encuentro ante Atlético de Rafaela tras igualar sin goles como local ante Independiente Rivadavia, previamente también empató, 1-1, vs Barracas Central. En lo que va de la temporada apenas pudo ganar un solo partido (2-1 a All Boys en la fecha 9), luego empató 8 y perdió los otros 2.El poco protagonismo y los malos resultados cosechados en el arranque de la temporada 2021 de la Primera Nacional llevaron a la dirigencia de la Gloria a cambiar de DT. En los primeros ocho capítulos estuvo al frente el ex arquero del club Mauricio Caranta, interinamente tomaron el control Miliki Jiménez y Sarría, ganando ese juego ante el Albo, y luego asumió Marcelo Vázquez, con quién aún no pudo conocer la victoria.Atlético e Instituto se enfrentaron en una ‘pila’ de oportunidades. El historial marca que se vieron las caras en el profesionalismo unas 40 veces, y en su mayoría, siempre en la principal categoría de ascenso de nuestro país. La Crema tiene 11 triunfos y la Gloria 14, con 15 encuentros en donde dividieron puntos. Los rafaelinos le marcaron 49 tantos y los cordobeses 51. Todo parejo.En el Monumental, manda el local: 8G, 9E y 4P. La última vez que Instituto se llevó algo de Rafaela fue en la temporada 2002/2003, empate 1 a 1 con gol del Nano Clementz para Atlético y Hernán Biasotto para la visita.Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Marcos Giménez o Alex Luna, Guillermo Funes o Marcos Giménez; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler.Walter Otta.Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Agustín Gómez, Lucas Landa y Rodrigo Mazur; Gustavo Villarruel, Nicolás Watson, Alejandro Faurlín y Joaquín Mateo o Alexis Cuello; Damián Arce o Rodrigo Garro; Ignacio Huguenet.Marcelo Vázquez.Monumental.Ariel Penel.Martín Grasso y Guido Córdoba.Darío Sandoval.15.00TyC Sports Play.Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Bella Italia FM 107.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5