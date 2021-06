Recomendaciones a tener en cuenta

Faltan pocos días para celebrar el “Día del Padre” y es costumbre homenajearlo con un presente. A la hora de elegir ese regalo especial es necesario tener ciertas precauciones. Por eso, para quienes aún no han podido elegir o no han tenido la oportunidad de hacerlo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor brinda información importante que deberá ser tenida en cuenta para elegir de la mejor manera.

Es muy común para el “Día del Padre” regalar ropa. Con la llegada del invierno cerca, un abrigo siempre es un buen regalo y, si esa es la intención, se sugiere consultar en la tienda, previo a la compra, la posibilidad de cambio y las condiciones para el cambio o devolución de la prenda en caso de que el talle no sea el correcto o simplemente por una cuestión de gustos.

Si la idea es compartir o degustar una picada, muchos emprendedores de nuestra ciudad se encuentran tomando reservas. En estos casos, se recomienda hacerlo con unos días de anticipación, consultar fecha para retirar y sobre todo que sea de confianza; la correcta manipulación y conservación de alimentos es un factor sumamente importante.

Antes de elegir preguntarse cuánto se desea gastar, si se necesita o se disfrutará lo que se quiere regalar, qué impacto causa lo que se elige, priorizar lo local y sustentable. Asimismo, no olvidar comparar siempre precio y calidad, consultar medios de pago, promociones y beneficios.



"BILLETERA SANTA FE"

En este sentido es válido recordar que el precio de contado efectivo, débito, crédito en una cuota y pago con “Billetera Santa Fe”, es único y no pueden contener recargos. A su vez, hasta el “Día del Padre”, se pueden obtener descuentos del 30 por ciento en ropa y calzados, regalería y perfumerías, abonando con “Billetera Santa Fe”. Finalmente, aprovechemos este día especial para acompañar a papá, compartir momentos y volver a recordar anécdotas, aún en la distancia, procurando cuidarlo. Ante cualquier duda o inconveniente, consultar con la Oficina Municipal de Información al Consumidor, bulevar Hipólito Yrigoyen 421, previa reserva de turno en el banner “TURNOS WEB” de la página de la Municipalidad de Rafaela www.rafaela.gob.ar, o llamando al teléfono (03492) 45 31 78.



SEGUIR CON LOS CUIDADOS

Mientras tanto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, brindó una serie de recomendaciones a la población ante la celebración del Día del padre el próximo domingo. “Nosotros hacemos la evaluación de la curva epidemiológica y el primer gran incremento en el número de casos del año pasado se dio con el Día del Padre. Un festejo que fue desmedido desde el punto de vista de los cuidados”, afirmó el funcionario. “Este año, que también se permitieron las reuniones de no más de 10 personas y al aire libre, es importante que remarquemos los cuidados” - subrayó Prieto. Y agregó que “tenemos que celebrar y permitirnos esta reunión familiar que reúne afectos, que nos cambia el componente emocional, luego de tanto tiempo de estar cuidándonos”.

De todos modos solicitó “que se respeten los cuidados ya que van a estar compartiendo espacio personas que no son de la misma burbuja, sino transgeneracionales que tienen relaciones con muchas personas. Muchas veces esto no se mide y la sintomatología puede ser muy leve pero la contagiosidad está alta”. En ese sentido, Prieto insistió en disfrutar de la celebración “al aire libre, tal cual como lo recomendamos con responsabilidad y solidaridad para con el otro”.

Tal como lo mencionó anteriormente, Prieto destacó la necesidad de contar con “una mesa cuidada” es decir, “respetando el distanciamiento lo máximo posible”, y recordó el “lavado frecuente de manos, la aplicación del alcohol 70/30 y la utilización del barbijo, antes y en la sobremesa”.