La Leche en Polvo perforó los US$ 4.000

La subasta de Fonterra de esta semana arrojó una baja del 1,3% en el índice general, según informó el Global Dairy Trade, promediando los 4.083 US$/tn, con la novedad de que la Leche en Polvo Entera perforó por primera vez el rango de los los 4.000 US$/tn, desde su fuerte alza el 23 de marzo pasado.Esta referencia mundial para el principal commodity exportado por Argentina, sufrió una baja considerable del 1,8%, ubicándose en los 3.997 US$/tn, luego de seis subastas a precios muy firmes, que rememoraron aquellos años 2013 y 2014 cuando el producto fluctuó entre 4.000 y 5.000 US$/tn.En tanto los contratos a futuro del disponible en el GDT mantienen los valores por encima de los US$ 4.000 hasta el mes de octubre, el mercado de futuros del NZX (referencia mundial por tratarse del principal país exportador, Nueva Zelanda), negocia con valores a partir de agosto de 3.900 US$/tn hasta llegar a diciembre a 3.700.En Argentina, los precios de la LPE rondan los US$ 3.650 a US$ 3.700, lejos aún de los valores logrados por NZ que evidentemente están influenciados por las compras de China y todo el Sudeste de Asia, sin embargo, se trata de un valor más que interesante que sirve a las industrias para equilibrar el desbalance que hoy muestra el alicaído mercado interno.