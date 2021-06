Luis Peretti, decano de los concejales

Luis Peretti integró por más de dos décadas el Concejo Municipal de Rafaela como protagonista en la labor legislativa y también como autoridad del cuerpo siendo designado Presidente, Vicepresidente 1º y Vicepresidente 2º.Hizo de la transparencia y el cuidado de las arcas públicas el emblema de su vida política, pero como concejal tuvo la sabiduría de acompañar al Ejecutivo Municipal en el asesoramiento y la compra de los terrenos para el ex plan Arraigo (hoy barrio Monseñor Zaspe), el Parque de Actividades Económicas de Rafaela y el actual Complejo Ambiental (ex relleno Sanitario). Dio impulso a diversos proyectos de los que se destacan: La construcción de la ciclovía Rafaela-Bella Italia (que lleva su nombre); la propuesta de promover y difundir en el mes de Mayo de cada año la Obra de Remo Pignoni; la difusión del libro ¨Rafaela y sus calles” entre otros. Fue candidato a Intendente de Rafaela, a Diputado Provincial y a Senador Provincial siempre por el PDP.Recientemente se ha promovido por intermedio de los Diputados provinciales Gabriel Real y Juan Argarañaz un reconocimiento a la trayectoria de Luis Peretti con el objeto de destacar su conducta y compromiso.A un año de su desaparición física, el comité PDP de Rafaela recuerda al decano de los concejales Luis Peretti, quien permanecerá presente en la comunidad rafaelina no sólo por su amplia trayectoria dirigencial, sino también por su indiscutible honestidad.