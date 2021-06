Hoy vota el Concejo

A pesar del paro de FESTRAM, y teniendo en cuenta que la sesión no es presencial, los concejales sesionarán este jueves desde la hora 9 a través de zoom como vienen haciendo durante las últimas semanas, en la que votarán distintos proyectos importantes para la ciudad.El oficialismo defenderá el proyecto de Ordenanza, en el que se solicita la autorización para la ejecución de obras de refuncionalización de 2500 metros de Avda. Santa Fe (R.P. Nº 70), entre calles Constitución y Providenti, de nuestra ciudad, a partir de la firma de un convenio con Vialidad Provincial. Por este tema, el martes funcionarios del Ejecutivo concurrieron a brindar información requerida por los ediles.Además, se tratará el proyecto para refrendar el convenio con el Centro Comercial e Industrial, sobre nomencladores, en el que se requiere refrendar el Decreto N.º 47.444 de fecha 22 de Junio de 2018, mediante el cual se ratifica el Convenio suscripto en fecha 30 de Mayo de 2018, entre la Municipalidad de Rafaela y dicha institución.Otro de los proyectos que se vota hoy, tiene que ver con una modificación presupuestaria solicitada por el DEM, en la que se pidió que se aprueben las modificaciones de los Anexos I y II que conforman la Ordenanza N° 5.252, que establece que cuando las partidas presupuestarias referidas a Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 1.000.000, y cada una de las Secretarías y Subsecretarias excedan hasta un 20% las sumas previstas, deberá informarse y argumentarse ante el Concejo Municipal, la necesidad de incremento de las mismas, con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprometidos para cumplir con tal erogación.Asimismo, uno de los proyectos que seguramente va a generar debate, tiene que ver con el pedido del Ejecutivo para pasar a 80 contratados a planta permanente, donde la oposición considera que no es necesario pasar ese número de cargos y llevará a la sesión una moción en la que impulsan que ese número sea inferior.A su vez, los concejales acompañaran el proyecto de Ordenanza presentado por Cambiemos, respecto a la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.592 conocida como “Ley Yolanda”, sobre la capacitación obligatoria en temática de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para todas las personas que trabajen en la función pública en los diferentes ámbitos municipales en todos sus niveles y jerarquías.Por otra parte, se votan dos Minutas de Comunicación referidas a obras, en donde en una se solicita realizar intervenciones en calle F. Fader y D. Mateos y en la otra mejorar ripiado en calles Brasil y Cerdán.Finalmente, también forma parte del Orden del Día, el proyecto para respaldar el Decreto Nº 51.067 de fecha 12 de Noviembre de 2020, mediante el cual se ratificó la prórroga del Convenio Específico Complementario del Convenio de la Cooperación y Asistencia Recíproca Técnico Institucional suscripto en fecha 16 de Setiembre de 2015, entre la Municipalidad de Rafaela y la UTN Facultad Regional Rafaela, por tema zona de estacionamiento controlado (ZEC).