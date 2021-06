Funcionamiento de servicios

En función de la medida tomada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM), la Municipalidad de Rafaela informó cómo funcionarán los servicios públicos. En este marco, anoche no se realizó la recolección de residuos domiciliarios, con lo cuál este servicio se retomará este jueves 17 con residuos recuperables y, mañana viernes 18, con biodegradables. En tanto, la línea gratuita 147 “Rafaela Responde” atenderá reclamos o consultas de manera normal. Además, permanecerán cerrados hoy el "Eco Punto", el "Punto Verde Móvil" y el "Complejo Ambiental Rafaela"; no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) y el Cementerio tendrá su ingreso habilitado de 7:30 a 18:30, con su Administración cerrada y guardia mínima en caso de sepelio. Mientras que el edificio municipal y todas sus dependencias no tendrán atención al público. Por tal motivo, los turnos otorgados para distintos trámites serán reprogramados.EL TRANSPORTE PUBLICO,NORMALPor otro lado, el municipio local dio a conocer también que que el servicio público de pasajeros funcionará de manera normal este viernes 18 (sólo se suspende en la jornada de hoy por el paro dispuesto desde FESTRAM y el feriado del lunes 21 de junio). Se solicita a la comunidad el respeto de las medidas dispuestas para evitar el contagio de la enfermedad. En este sentido, se delimitaron asientos para mantener el distanciamiento social y se ofrece alcohol en gel para que los pasajeros puedan higienizar sus manos. En cada vehículo se encuentra presente una asistente para concientizar a la ciudadanía sobre la prevención del virus y realizar la medición de temperatura. Además, para cuidar la salud tanto de los pasajeros como de los trabajadores municipales, cada minibús cuenta con barreras sanitarias físicas en el sector de conducción. Se recuerda también que en función de los Decretos nacionales y provinciales que restringen las actividades para los fines de semana en las zonas más críticas, el municipio suspende el servicio del transporte público el día sábado. En tanto que, el domingo, los minibuses no funcionan en nuestra ciudad. Cabe destacar que esta decisión tiene como objetivo acompañar las medidas que se aplican en Rafaela con el objetivo de reducir el número de contagios ante un colapso del sistema sanitario.