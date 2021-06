Fernández se reunió con Perotti en Olivos

El presidente Alberto Fernández se reunió este miércoles con el gobernador santafesino Omar Perotti para analizar la situación epidemiológica en la provincia y el avance del proceso de vacunación. En la Quinta de Olivos, según voceros oficiales, el Presidente y el mandatario provincial "analizaron la situación general de la pandemia en el Santa Fe, el estado de los datos e indicadores epidemiológicos, avance en el proceso de vacunación local y la asistencia de la Nación durante la pandemia". Además, Fernández y Perotti hablaron de la organización del acto por el Día de la Bandera, este domingo 20 de junio, y no descartaron una posible visita de Alberto Fernández a la ciudad de Rosario en ese marco del día patrio. Según pudo saber NA, otro de los temas que sobrevoló la reunión fue el de los precios de la carne, un asunto que tiene preocupado a las autoridades del Gobierno Nacional y que impacta directamente en el humor social.El encuentro entre los mandatarios no fue informado oficialmente, y por lo tanto no se conocieron detalles de los motivos, o de la agenda a considerar.NO SE NOTA EL ALIVIO"Es habitual que, en rueda de gobernadores, o mano a mano, tengamos una puesta a punto de la cuestión sanitaria, Observamos cómo es la situación de la provincia, y la coordinación con los equipos nacionales. Planteamos lo que venimos haciendo con el plan de vacunación. Turnamos por dos semanas completas”, expresó Perotti. Con respecto al acto del 20 de junio, agregó que “vamos a tener un formato adaptado, y esperando tener la vuelta al Monumento con el acto que todos queremos volver a tener. El presidente, como el año pasado, va a estar desde Olivos”. Sobre las nuevas habilitación, el rafaelino expresó que “cuando hay habilitaciones por parte del gobierno nacional se hacen en la medida que el cuadro epidemiológico lo permita. Cuando se va aliviando la situación, hay una sensación de que ya pasó, y hay que encontrar el punto medio, para que no nos lleve a más casos. Planteamos cómo vemos el nivel de actividad, cómo recuperamos presencialidad en las escuelas en los lugares más pequeños. Son oportunos y buenos estos manos a manos para imponer la realidad directa de una provincia tan particular como la nuestra”. Mientras que sobre la presencialidad en las escuelas, afirmó que “la prioridad en la próxima vuelta está puesta en la presencialidad, en volver a la escuela; nuestra idea es priorizar eso por sobre cualquier otra actividad. Se ha estabilizado y descendido el número de casos, pero sigue siendo un número alto. Todavía no se está notando el alivio que necesitamos, que es ponernos debajo del 90 por ciento de camas ocupadas. Queremos ser cuidadosos, queremos poder atender a todos; hasta aquí el sistema de salud ha dado respuestas concretas". Hoy el esquema está planteado hasta el 25 de junio, pero veremos cómo se va dando el cuadro epidemiológico diario para volver a las aulas, al lugar donde sentimos tienen que estar los alumnos y los docentes. También se ha dado la vacunación de reemplazantes; hemos aprovechado estos días para fortalecer las instancias de vacunación. Las instancias de cambio pueden pasar por allí”. Y sobre la compra de vacunas, Perotti opinó que “el sistema que se ha planteado para enfrentar la pandemia ha sido solidario e integrado. Por ejemplo, Nación cerró la exportación de respiradores, todo lo que se producía quedó en el país y se fue distribuyendo en cada una de las provincias; ese sistema es clave, y el esquema de vacunas es algo parecido. Buscamos vacunas para complementar una acción que le sirva a la Nación en su conjunto. Hay que coordinar con Nación porque son los que dan la autorización del ingreso de las vacunas que vamos a estar trayendo al país. Firmamos un acuerdo de abastecimiento. Manifestamos el interés de querer acceder a quienes la está produciendo. Cuando se habla de descontar, la ventaja es ganar tiempo y vacunar la gente antes. Hay que tener solidaridad; cuando el número de camas crece, el sistema dice que alguna provincia vecina pueda recibir. Enfrentar una pandemia requiere de una mirada integrada y solidaria: si lo dejamos librado a los recursos, tendríamos provincias que pueden comprar vacunas y otras no, pero si no estamos todos vacunados no nos serviría de mucho. Hay que estar preparados por si vamos a tener una tercer ola".