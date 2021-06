Frederic cuestionó la gestión y "sobreactuación de Bullrich"

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sostuvo que "hubo mucha sobreactuación" de su antecesora, Patricia Bullrich, en lo que refiere a la lucha contra el delito y aseguró que "en 2018 y 2019" esa problemática "subió un 12 por ciento en todo el país"."Hubo una sobreactuación, el esfuerzo de las fuerzas federales para el narcotráfico no se había realizado, que es dirigirse a los grandes cargamentos de drogas y el lavado de activos. Eso es lo que hicimos en el año y medio de gestión que llevamos", remarcó la funcionaria.Y agregó: "Por eso decimos que hubo una sobreactuación. No fue un trabajo serio y profesional en donde las fuerzas federales fueran orientadas hacia lo que es su función específica. En 2018 y 2019 se incrementó un 12 por ciento la tasa de delitos en todo el país. Durante la gestión de Bullrich no bajó el delito, subió".Al respecto, Frederic insistió en que "no hubo un esfuerzo de parte del Ministerio en combatir el narcotráfico, ya que grandes cantidades de procedimientos de las fuerzas federales fueron dirigidos a la tenencia para consumo personal y no para el narcomenudeo"."Nuestra prioridad es contribuir al descenso de delitos prioritarios, como robos y homicidios, como también desarticular bandas dedicadas al tráfico de drogas y también al contrabando de granos, que son un recurso estratégico del país. En los últimos meses se decomisó una gran cantidad de soja, subió un 1.000 por ciento la soja decomisada", dijo sobre su gestión.