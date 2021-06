El Gobernador Perotti y el Presidente analizaron temas de actualidad

En este informe damos a conocer definiciones del gobernador santafesino Omar Perotti, tras la reunión mantenida en esta jornada con Alberto Fernández, presidente de la Nación.

* “Es habitual que, en rueda de gobernadores, o mano a mano, tengamos una puesta a punto de la cuestión sanitaria”.

* “Observamos cómo es la situación de la Provincia, y la coordinación con los equipos nacionales”.

* “Planteamos lo que venimos haciendo con el plan de vacunación. Turnamos por dos semanas completas”.

ACTO DEL 20 DE JUNIO

* “Vamos a tener un formato adaptado, y esperando tener la vuelta al Monumento con el acto que todos queremos volver a tener”.

* “El presidente, como el año pasado, va a estar desde Olivos”.

NUEVAS HABILITACIONES

* “Cuando hay habilitaciones por parte del gobierno nacional, se hacen en la medida que el cuadro epidemiológico lo permita”.

* “Cuando se va aliviando la situación, hay una sensación de que ya pasó, y hay que encontrar el punto medio, para que no nos lleve a más casos”.

* “Planteamos cómo vemos el nivel de actividad, cómo recuperamos presencialidad en las escuelas en los lugares más pequeños”.

* “Son oportunos y buenos estos manos a manos para imponer la realidad directa de una Provincia tan particular como la nuestra”.

PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS

* “La prioridad en la próxima vuelta está puesta en la presencialidad, en volver a la escuela; nuestra idea es priorizar eso por sobre cualquier otra actividad”.

* “Se ha estabilizado y descendido el número de casos, pero sigue siendo un número alto”.

* “Todavía no se está notando el alivio que necesitamos, que es ponernos debajo del 90 por ciento de camas ocupadas”.

* “Queremos ser cuidadosos, queremos poder atender a todos; hasta aquí el sistema de salud ha dado respuestas concretas”.

RESTRICCIONES

* “Hoy el esquema está planteado hasta el 25 de junio, pero veremos cómo se va dando el cuadro epidemiológico diario para volver a las aulas, al lugar donde sentimos tienen que estar los alumnos y los docentes”.

* “También se ha dado la vacunación de reemplazantes; hemos aprovechado estos días para fortalecer las instancias de vacunación”.

* “Las instancias de cambio pueden pasar por allí”.

DIA DEL PADRE

* “Nadie niega el deseo de poder estar con los padres el domingo, está más allá de cualquier interpretación, y ojalá podamos hacerlo”.

* “Mantener las burbujas familiares es el mejor regalo que le podemos estar haciendo”.

EXPORTACIONES DE CARNES

* “Es un tema que venimos hablamos con los ministros, se viene analizando, creo que estas instancias de diálogo tienen que encontrar alternativas positivas”.

* “Hay que dar señales positivas hacia el sector; soy optimista de la receptividad de los ministros Kulfas y Basterra, será parte de discusiones que seguirán los actores directos”.

COMPRA DE VACUNAS

* “El sistema que se ha planteado para enfrentar la pandemia ha sido solidario e integrado”.

* “Por ejemplo, Nación cerró la exportación de respiradores, todo lo que se producía quedó en el país y se fue distribuyendo en cada una de las provincias; ese sistema es clave, y el esquema de vacunas es algo parecido”.

* “Buscamos vacunas para complementar una acción que le sirva a la Nación en su conjunto”.

* “Hay que coordinar con Nación porque son los que dan la autorización del ingreso de las vacunas que vamos a estar trayendo al país”.

* “Firmamos un acuerdo de abastecimiento. Manifestamos el interés de querer acceder a quienes la está produciendo”.

* “Cuando se habla de descontar, la ventaja es ganar tiempo y vacunar la gente antes”.

* “Hay que tener solidaridad; cuando el número de camas crece, el sistema dice que alguna provincia vecina pueda recibir. Enfrentar una pandemia requiere de una mirada integrada y solidaria: si lo dejamos librado a los recursos, tendríamos provincias que pueden comprar vacunas y otras no, pero si no estamos todos vacunados no nos serviría de mucho”.

EQUIPOS DONADOS POR LA FUNDACION MESSI

* “Lo que planteamos desde el inicio es organizar la solidaridad”.

* “Esperemos que se le pueda encontrar la vuelta, y que el municipio pueda tenerlos y darle la mejor utilidad que se requiera”.

“Hay que estar preparados por si vamos a tener una tercera ola. No debería quedar nada sin utilizar que esté a disposición”.

ESCUELAS QUE VUELVEN A LA PRESENCIALIDAD

La medida alcanza a cerca de 30.000 niñas y niños de 404 establecimientos educativos de los niveles inicial y primario.

El Ministerio de Educación brindó nuevas precisiones respecto a la habilitación para regresar al sistema de presencialidad con alternancia educativa en 253 localidades y parajes que tienen baja densidad demográfica y que no han superado los diez contagios en los últimos 14 días.

La medida que se dispuso alcanza a 404 establecimientos educativos de los niveles inicial y primario e involucra a 29.893 niñas y niños santafesinos.

En relación a la incorporación de nuevas localizaciones que se habilitan para la presencialidad, la ministra Cantero precisó que “son parajes y pequeñas comunidades que encuadran en el criterio que implementamos el fin de semana, es decir aquellas localidades donde los contagios de los últimos 14 días acumulados no exhiben una cifra mayor de 10 y entonces analizando con la dirección de epidemiología y los datos que tiene ministerio de salud hemos incorporarlo en 107 localidades más que encuadran precisamente en esta definición”.

En ese contexto, resaltó que “nosotros seguimos monitoreando el día a día, el semana a semana y tenemos la expectativa de recuperar lo antes posible nuestra presencialidad cuidada de modo que si las santafesinas y los santafesinos seguimos cuidándonos lograremos de alguna manera que los indicadores sanitarios en la provincia estén mejor, y a partir de ese dato iremos recuperando esa presencialidad que todos queremos”.

En referencia a modificaciones en el calendario escolar, Adriana Cantero aclaró que “nosotros no dijimos extender el ciclo lectivo. Nosotros estamos evaluando, si la vacunación masiva nos da un mejor contexto en el segundo semestre, el fortalecimiento de los cursados fundamentalmente en los grupos prioritarios para afianzar las trayectorias escolares. Para ello estamos trabajando fuertemente con el plan Acompañar que financia Nación y con el propio Acompañar que tiene la Provincia y su línea Todos las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo, y lo haríamos con una propuesta innovadora tal cual hicimos con Verano Activo, donde salimos a buscar a las y los alumnos que habían fragilizado sus trayectorias en el ciclo lectivo 2020 y donde en el mes de enero estuvimos trabajando en 562 sedes en todo el territorio de nuestra Provincia”.

Asimismo, la titular de Educación manifestó que en los protocolos aprobados para el ciclo 2021 en el Consejo Federal de Educación ampliado con la presencia de los gremios docentes con representación nacional se había estipulado “presencialidad con bimodalidad y alternancia pero también con la flexibilidad suficiente de poder ir cerrando los dispositivos escolares si las curvas epidemiológicas así lo exigían y del mismo modo poder recuperar rápidamente presencialidad ni bien mejor en esos indicadores”.

En ese marco, la ministra Cantero aclaró que “la intermitencia forma parte de ese formato escolar nuevo para un tiempo inédito como el que estamos viviendo. Un tiempo absolutamente diferente donde la emergencia sanitaria condiciona todas las regularidades de la vida cotidiana y también la de las escuelas”.