Dañaron alarma en intento de robo en Centro de Salud

Tal lo informado en la mañana de la víspera por LA OPINION online, en la noche de la jornada anterior efectivos de la Subcomisaría 1ª se hicieron presentes en el Centro de Salud que funciona en el barrio Virgen del Rosario, precisamente en la esquina de las calles Gabriel Maggi y Campoamor, donde una integrante de la Comisión Vecinal manifestó que una conocida le avisó que estaba sonando la alarma, y que dos sujetos habían sido detectados al salir a través de un ventiluz.En el interior se constató que había sido forzada la puerta del baño, y que fue cortado el cable del sistema de alarma.Además, se constató que no se concretó la falta de elemento alguno.Uniformados de la Comisaría 6ª de Frontera, detuvieron (fotografía que se publica en la nota) a Juan José J., de 26 años de edad, por resultar autor de un intento de robo cometido en la verdulería "El Lolo", posterior a ser roto un vidrio.La acción policíaca se concretó en la intersección de la calle 102 y el camino interprovincial.Personal de la Subcomisaría 27ª de la vecina población de Bella Italia, interceptó a Leandro M., de 16 años de edad, en la ruta provincial 70 a la altura del kilómetro 74, en momento que se trasladaba junto a otra persona en dos bicicletas por una bicisenda, realizando maniobras peligrosas, por lo que se presumió que estaban bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente.En el referido escenario uno de los ciclistas se dio a la fuga, pero fue alcanzado poco después, tratándose del menor de edad antes mencionado, quien dijo "me escapé de un Hogar y no quiero volver", y agregó "a la bicicleta la robé en una canchita de Fútbol 5".Posteriormente se dio intervención a la subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia, a la vez que se hizo presente en la referida unidad de orden público la coordinadora de la Asociación Nazaret casa Juan Pablo II (Centro de Rehabilitación), quien hizo saber que el jovencito se había escapado del Centro de referencia.En definitiva, el transgresor fue entregado a su tutora, para ser restituido a la institución donde se encontraba alojado.Agentes de la Seccional 13ª, por boca de un vecino de 28 años de edad y residencia en la calle Abele al 1300, tomaron conocimiento sobre que al llegar a su casa observó que la bicicleta de su hija estaba en la casa de una vecina, apoyada cerca de la puerta.Tras dejar su motocicleta, 10 minutos después se percató que el vehículo no estaba más, a la vez que alguien le dijo haber visto a un chico llevarse al hombro la bicicleta.