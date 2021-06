Para el CCIRR, es urgente consolidar la flexibilización en todos los rubros

Referentes de la Comisión de Comercio y Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se reunieron el lunes al mediodía para analizar la situación que atraviesan los distintos sectores en el marco de las medidas de convivencia por la pandemia de Covid y plantear, nuevamente, su descontento por "las escasas flexibilizaciones y la falta de ayudas adecuadas por parte del Estado".

En el inicio del encuentro, representantes de las diferentes cámaras dieron su parecer acerca del incierto panorama en el que se desenvuelven sus asociados. En este sentido, y de forma unánime, coincidieron en señalar que la recientemente implementada extensión de los horarios para atención al público -se habilitó hasta las 19:00 hs-, si bien es un alivio, no alcanza para compensar los efectos de las semanas de trabajo perdidas. Esto, especialmente pensando en la cercanía de una de las fechas comercialmente más destacadas del año, como es el Día del Padre.

Asimismo, se resaltó que muchos negocios se encuentran en una "situación límite", y que ya no tienen margen para repetir confinamientos estrictos. "La tensión social es muy fuerte" advirtieron desde la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR a la vez que plantearon que, a partir del avance de la vacunación, la adecuación de las inversiones en salud, la implementación de protocolos y el fomento de la responsabilidad individual, ahora "es momento de que se ponga el foco en la reactivación de la actividad económica".

En este marco, para los comercios en general, se planteó la necesidad de consolidar un horario de invierno acorde al flujo de clientes, de 8 a 12 y de 15 a 19; y de poder trabajar el sábado a jornada completa.

En lo que respecta a la gastronomía, uno de los rubros más golpeados, se explicó que, aunque los beneficios fiscales y la ayuda para pagar salarios traen un poco de calma, "el sector necesita otro tipo de medidas, para no continuar acumulando deudas a futuro". En este sentido, reclaman la posibilidad de "atender comensales en sus instalaciones, al menos hasta las 22, todos los días".

En cuanto al área de servicios, se hizo hincapié en "la importancia de migrar hacia un sistema de trabajo mixto, que combine la posibilidad de realizar tareas remotas con instancias de presencialidad, que faciliten los procesos de gestión".



UNA CAMPAÑA DE

CONCIENTIZACION

Por otro lado, durante el encuentro se conversó acerca de la campaña “Con cuidado, se puede”, lanzada a través de las redes sociales de la institución. A través de esta iniciativa, la Comisión de Comercio y Servicios resolvió reforzar el mensaje que viene pregonando desde un principio: que resulta imprescindible lograr el mayor nivel de actividad posible, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, para evitar que haya cada vez más locales vacíos, que luego serán imposibles de recuperar.

Por último, se expusieron las distintas gestiones que se vienen realizando desde la Federación de Centros Comerciales (FECECO) para morigerar el impacto de las medidas sanitarias en el comercio de la provincia. Del encuentro participaron referentes de las Cámaras de CDCV, CAPHREBAR, CCA, CETAR, CEPAR, CAVyT y CPMRR; además de representantes de FECECO y del equipo directivo del CCIRR.



Permiso para gimnasios

Si bien el decreto del Gobierno provincial habilitó a partir del lunes pasado la actividad de clubes, gimnasios, natatorios y otros establecimientos afines aunque sólo bajo modalidad entrenamiento, al aire libre y sin superar las 10 personas, ayer la Municipalidad de Rafaela aceptó una propuesta presentada por Gimnasios Unidos de Rafaela.

Así desde este miércoles, los distintos gimnasios tendrán permitido trabajar con hasta 10 personas en el interior de sus locales a condición de que cuenten con una óptima ventilación. Se trata de una medida complementaria a la dispuesta por la Provincia, por lo que los centros de entrenamiento podrán contar con 10 alumnos al aire libre y otros 10 en el interior de sus establecimientos cerrados.