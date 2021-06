Ricardo Montaner brindó apoyo a Susana Giménez

Susana Giménez se contagió de coronavirus y se encuentra internada en el Sanatorio Cantegril, en Punta del Este, Uruguay, desde hace cuatro días. Este martes llegó la primera buena noticia sobre el cuadro de salud de la conductora. “Su evolución es positiva”, informó a Teleshow su secretaria privada, Dolores Mayol. “Está con muy buenos parámetros, oxigenando un 99%. Aunque le cuesta un poco descansar bien porque le molesta la mascarilla”, agregó.Ricardo Montaner tiene una buena relación desde hace años con la diva y ha visitado su programa en reiteradas oportunidades, acompañado por su familia. El cantante se enteró de su internación y aprovechó para mandarle un mensaje de fuerza y cariño a través de su cuenta oficial de Twitter: “Querida Susana, estamos en fuerte oración por ti, toda la familia pensándote y queriéndote como siempre. Te amamos, Dios está en control. Fe y más fe”, informó Teleshow.Cabe recordar que Susana confirmó que tenía coronavirus el miércoles 9 de junio cuando le envió un audio al periodista Luis Novaresio. Ella se había hisopado el fin de semana anterior por un caso positivo entre los empleados de La Mary, su chacra de Punta del Este. “Tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”, llegó a comentar. No obstante, destacó que estaba “saturando muy bien de oxígeno”. Fue la única vez que se manifestó al respecto.A la noche siguiente ingresó al Sanatorio Cantegril por una neumonía. Horas después una tos persistente descartó el alta, que los médicos habían previsto para el sábado: como respondía “bien al tratamiento” y se hallaba “estable”, evaluaban la posibilidad de que continuara la recuperación en su mansión esteña, posibilidad que -lo dicho- pronto fue desechada. Y a la vez, comenzó a recibir oxígeno.El lunes último dejó la habitación común que ocupaba en el cuarto piso del hospital para ser derivada a una sala de terapia intermedia. “El cambio es parte del tratamiento para estabilizar el oxígeno. Hasta ahora, todo lo que se está haciendo se ubica dentro del cuadro esperable de la enfermedad”, había precisado Mayol -quien se convirtió en la vocera de la familia respecto al estado de salud de Susana- sobre el traslado de la diva a una instancia previa a la terapia intensiva. “Todavía no satura del todo bien”, explicó su asistente. Las últimas noticias señalan que su cuadro de salud está mejorando y se espera que poco a poco se recupere y le puedan dar el alta.Ricardo Montaner, presente en la televisión argentina:El popular artista, que acaba de lanzar su disco Fe, participará como uno de los coaches en el reality La Voz Argentina, que muy pronto vuelve a la pantalla de Telefe. Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky Montaner también se desempeñarán como coaches y buscarán formar los mejores equipos del talent show, para encontrar al artista que sea consagrado como ganador.El programa será conducido por tercera vez consecutiva por Marley, quien conoce el show a la perfección, y será quien presente todas las galas en cada una de sus cinco etapas: audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los Playoffs, y los shows en vivo. En la Argentina se hicieron dos temporadas, en 2012 y en 2018. Los ganadores de aquellas versiones fueron Gustavo Corvalán del equipo Soledad Pastorutti y Braulio Assanelli del equipo Montaner.