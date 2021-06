Funcionamiento de los servicios municipales por el paro del jueves

La Municipalidad de Rafaela dio a conocer cómo funcionarán los servicios públicos en función de la medida tomada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM). Este miércoles 16 de junio no se realizará la recolección de residuos domiciliarios. El servicio se retomará el jueves 17 con residuos recuperables y, el viernes 18, con biodegradables. La línea gratuita 147 “Rafaela Responde” atenderá reclamos o consultas de manera normal. En tanto que el jueves 17, permanecerán cerrados el "Eco Punto", el "Punto Verde Móvil" y el "Complejo Ambiental Rafaela"; no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) y el Cementerio tendrá su ingreso habilitado de 7:30 a 18:30, con su Administración cerrada y guardia mínima en caso de sepelio. Es importante señalar que el servicio de transporte público de pasajeros no funcionará hasta el lunes 21 de junio, ya que se suma el feriado del lunes próximo. Finalmente, el edificio municipal y todas sus dependencias no tendrán atención al público. Por tal motivo, los turnos otorgados para distintos trámites serán reprogramados.