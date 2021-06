El Concejo se reunió con funcionarios

FOTO PRENSA CONCEJO POR ZOOM. Los concejales y los funcionarios no se encontraron en el recinto sino en la pantalla.

Los concejales mantuvieron ayer una reunión con el secretario de Hacienda, Heriberto Lanfranco, y las secretarias de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero y de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso, para analizar y obtener mayores precisiones respecto al proyecto que solicita una modificación presupuestaria.El bloque de ediles oficialistas pidió que se aprueben las modificaciones presupuestarias de los Anexos I y II que conforman la Ordenanza N° 5.252, que establece que cuando las partidas referidas a Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 1.000.000, y cada una de las Secretarías y Subsecretarias excedan hasta un 20% las sumas previstas, el DEM, deberá informar y argumentar ante el Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas, con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprometidos para cumplir con tal erogación.Lanfranco al hacer uso de la palabra y hablar del cambio de partidas presupuestarias, dijo: “Creo que deberíamos trabajar con el Anexo II en donde están los programas de cada una de las secretarías en donde se les incorpora o incrementa partidas y por el otro lado los programas en donde existe disminuciones de partidas. Concretamente nosotros decimos que en medios de transportes, dentro de Ambiente y Movilidad se va a incrementar $ 1.800.000 y eso es a los fines de la compra de un rodado, a su vez se le disminuye en lo que es maquinarias y herramientas por $1.000.000 y son herramientas para espacios verdes que no van a ser adquiridas en este ejercicio. Después, para llegar al $1.800.000, dentro de Ambiente y Movilidad también se disminuye lo que son retribuciones de servicios privados por un monto de $ 800.000”.El funcionario apuntó, a que “cuando vemos dentro del Anexo II los $9.100.000, ahí tenemos en medios de transporte dentro de Ambiente y Movilidad, $7.400.000 y eso va a ser para la compra de un camión compactador para el área industrial; también dentro de esa secretaría, en otras inversiones se incrementa en $1.700.000 para la instalación del Eco Punto en el área industrial, compromiso asumido por la asistencia de los $ 60 millones que hemos tenido para el sector industrial”.Respecto a la señalización urbana y nomenclatura, explicó que va a venir un programa de la provincia, para asistir a la remodelación del Bv. Santa Fe de $2.000.000 y dentro de Producción y Empleo, en el área industrial, hay una partida de $6.000.000 que corresponde al 10% exigible de los 60 millones que se va a sacar de esa secretaría porque no corresponde y se pasa a la secretaría de Ambiente y Movilidad. En tanto, Lanfranco indicó que hay $4.000.000 donde ahí hay una corrección de imputación presupuestaria que se puso mal en una cuenta, corresponde a otra, pero siempre dentro de la misma secretaría que es Ambiente y Movilidad.En este marco, los funcionarios se explayaron sobre los movimientos presupuestarios detalladamente y lo cierto es que los ediles de la oposición hicieron distintas consultas respecto a algunos ítems precisos en donde había algunas diferencias y persistían las dudas.Al finalizar el encuentro, Leonardo Viotti manifestó: “La información brindada sobre los proyectos es la información que necesitábamos, con lo cual los proyectos se van a votar, la refuncionalización de Avenida Santa Fe, la nomenclatura de Bv. Santa Fe y el redireccionamiento de partidas y por otro lado le dimos despacho a aumentar la planta permanente y nosotros desde la oposición vamos a hacer una contrapropuesta”.