Prepagas irán a la Justicia

BUENOS AIRES, 16 (NA). - En un planteo con fuertes críticas al Gobierno, el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, advirtió que la medicina prepaga "no está en condiciones de seguir funcionando" ante el colapso generado por la pandemia, y dijo que se está teniendo una actitud "suicida" frente a la crisis sanitaria. Anunció, además, que hoy pedirán una medida cautelar a la Justicia para exigir el financiamiento del sector.

En una conferencia de prensa, en la que también participaron otros dirigentes del sector de la salud privada, Belocopitt expuso la crítica situación que atraviesan clínicas, sanatorios y prestadoras de servicios, y consideró que "fracasó" el diálogo con el Gobierno.

Recordó que en enero mantuvieron una reunión con el jefe de Estado, en la cual Fernández pidió "tiempo" para encontrar una salida a la crisis, pero, según indicó Belocopitt, "pasaron unas semanas, meses, y las soluciones no aparecieron".

"Los recursos de declaraciones públicas o conferencias de prensa para exponer situaciones de extrema gravedad, manifiestan el fracaso del diálogo y de la política, como arte de lo posible", señaló. Sostuvo que "habiendo agotado todas las instancias de negociación entre el sector privado de la salud y las autoridades gubernamentales, y no habiendo tenido ningún avance ni proyección de soluciones a futuro, no nos han dejado otra opción que la de estar hoy aquí para transmitir a toda la sociedad lo que está ocurriendo".