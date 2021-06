Las embarazadas tendrán prioridad para vacunarse

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Consejo Federal de Salud (COFESA) acordó ayer que todas las embarazadas tendrán prioridad para ser vacunadas contra el coronavirus aunque no presenten condiciones de riesgo, anunció la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Los ministros de Salud de todo el país consensuaron la recomendación de incluir a las personas gestantes sin condiciones de riesgo y con indicación médica individual dentro de los grupos priorizados para recibir la vacuna contra la Covid-19.

La recomendación también cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.

La segunda reunión presencial del año del COFESA fue encabezada por Vizzotti en el Museo de la Casa Rosada.

"Ya estaba vigente la vacunación de personas gestantes con condiciones de riesgo desde febrero. Ahora se incorporan con la indicación individual de su médico tratante, más allá de tener una condición de riesgo", explicó la ministra.

Vizzotti informó que "cuatro de cada diez mayores de 18 años ya cuenta con una dosis de vacuna contra Covid-19" y agregó que "el desafío que tenemos ahora es acelerar la aplicación de la segunda para completar esquemas". Asimismo, recordó que sigue vigente el intervalo de aplicación entre dosis de vacuna contra la Covid-19 de tres meses así como también el objetivo de que no se extienda más allá de ese plazo.

La funcionaria remarcó que "todas las vacunas que están en Argentina son seguras y eficaces" y precisó que "las vacunas con el esquema completo tienen una eficacia que es muy buena para poder cubrir la variante Delta y la mayoría de las variantes que están dando vueltas".

En cuanto al avance del plan nacional de vacunación, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, detalló que el 85 % de las personas de 60 años o más ya recibió la primera dosis de vacuna contra Covid-19, mientras que 25,6 % ya completó el esquema. Además, el 58,6 % de quienes tienen entre 50 y 59 cuenta con una dosis al igual que el 36 % de los que están en la franja etaria de 40 a 49 años.



VACUNAS EFICACES

CONTRA CEPA DELTA

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró a raíz de la llegada de la variante Delta de coronavirus a la Argentina que todas las vacunas que ingresan al país son eficaces para combatir esa y otras cepas, y remarcó la importancia de "completar las segundas dosis" de las vacunas en las personas que ya tienen la primera en las próximas semanas.

"Las vacunas con el esquema completo tienen una eficacia que es muy buena para poder cubrir la variante Delta y la mayoría de las variantes que están dando vueltas. La vacuna de AstraZeneca supera ampliamente la eficacia del 50%. Todas las vacunas que están en Argentina son seguras y eficaces", afirmó la funcionaria nacional, al visitar el nuevo vacunatorio montado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en donde se podrán visualizar actividades artísticas mientras se lleva a cabo el proceso de vacunación.

"En la Argentina las fronteras están cerradas desde el inicio de la pandemia y hay controles muy estrictos para entrar y salir de nuestro país. Esas medidas nos permiten controlar mejor la llegada de nuevas cepas. Estamos trabajando en fortalecer aún más esos controles", manifestó la ministra.

En tanto, se refirió a la reunión que se llevó a cabo con las autoridades de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el Consejo Federal de Salud (COFESA), en donde se acordó "avanzar con la vacunación de personas gestantes más allá de que tengan o no condiciones de riesgo".

En cuanto a la vacuna Sputnik V que se producirá en la Argentina, la ministra explicó: "Sputnik Vida es el proyecto para el financiamiento de la producción de la vacuna. La vacuna es la Sputnik V. Pronto vamos a enviar dosis para el control de calidad y después de eso ya van a estar disponibles, pero eso va a depender del tiempo que lleven esos procesos".