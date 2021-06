Campazzo y sus buenos números

BUENOS AIRES, 15 (NA) - El nuevo aporte récord en etapa de playo ffs del base cordobés Facundo Campazzo no le alcanzó a Denver Nuggets, que cayó 125 a 118 y permitió que los Phoenix Suns "barrieran" la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA de Estados Unidos. Campazzo, de 30 años, no fue titular como venía ocurriendo en los encuentros anteriores, pero sí "cerró" el partido, aunque no pudo hacer mucho ante la ausencia de la figura de los Nuggets el serbio Nikola Jokic, quien fue expulsado en el tercer cuarto.

En números, el cordobés cerró la última e inolvidable jornada de su temporada de rookie (novato), repitiendo su mejor marca de puntos en playoffs (14), con cuatro triples y un doble, pero después no tuvo registros abundantes en otros rubros, salvo en faltas (5), ya que solamente sumó 2 asistencias.

Fueron 21 minutos y 37 segundos los que Campazzo estuvo en cancha sin poder parar a Chris Paul, que con 37 puntos (más 7 asistencias) fue el goleador del encuentro.

El conductor, que ahora meterá la cabeza en la preparación con la Selección argentina de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (será en Las Vegas), cerró su temporada estreno en la NBA con buenos números. Es cierto que las lesiones en el equipo le ayudaron a ganar trascendencia y minutos, pero él los asumió y respondió con creces dentro de la cancha.

En la temporada regular, el cordobés promedió 22 minutos; con 6,1 puntos (38,1% de tiros de campo); 2,1 rebotes; 3,6 asistencias; y 1,2 en robos. Para los Playoffs, sus números crecieron para llegar a 27 minutos en cancha; 9,3 en puntos; 3,0 en rebotes; 4,1 en asistencias; y 1,4 en robos.