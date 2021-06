Checos y eslovacos con victorias en la Eurocopa

España igualó ayer 0 a 0 con Suecia, pese a que dominó el partido y tuvo una gran cantidad de situaciones de gol, en el debut en la Eurocopa, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo E del certamen continental. Los dirigidos por el entrenador Luis Enrique manejaron los hilos durante gran parte del encuentro, aunque carecieron de puntería y de fortuna para lograr materializarlo en el marcador.Además, el arquero sueco Robin Olsen se mostró como la figura del partido con intervenciones claves ante los avances de los españoles, que fueron los protagonistas del cotejo a pesar de no lograr romper el cero en el arco rival. España formó con Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Rodri Hernández; Koke, Pedri; Ferran Torres, Álvaro Morata y Dani Olmo, e ingresaron Thiago Alcántara, Fabián Ruiz, Gerard Moreno, Pablo Sarabia y Mikel Oyarzabal.Por el lado de Suecia, cuyo director técnico es Jan Andersson, los once iniciales fueron Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelof, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson; Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg; Alexander Isak y Marcus Berg. En tanto, los suplentes que saltaron al campo de juego fueron Emil Krafth, Pierre Bengtsson, Viktor Claesson, Jens-Lys Cajuste y Robin Quaison.Tras el empate en Sevilla, en el estadio de "La Cartuja", España y Suecia acumulan un punto en el Grupo E, que lidera Eslovaquia con tres unidades luego de vencer por 2 a 1 a Polonia, que cierra la tabla con cero. En la próxima jornada, Suecia se medirá con el líder desde las 10:00 (hora argentina) el viernes próximo, mientras que España hará lo propio ante el seleccionado polaco a partir de las 16:00.EL TRIUNFO ESLOVACOEslovaquia derrotó por 2 a 1 en Polonia en la ciudad de San Petersburgo, Rusia. El ganador abrió la cuenta a los 18 minutos del primer tiempo con un gol en contra del arquero Wojciech Szczesny, pero a los 46 Polonia llegó al empate de la mano de Karol Linetty. No obstante, el seleccionado polaco, que no contó con la mejor versión del delantero Robert Lewandowski, bien anulado por la defensa rival, sufrió la expulsión de Grzegorz Krychowiak por doble amonestación a los 17 minutos del complemento, mientras que Eslovaquia volvió a pasar al frente a los 24 con un tanto de Milan Skriniar para sellar la victoria.LOS CHECOS CON GOLAZORepública Checa inició con el pie derecho su camino en la Eurocopa al derrotar por 2-0 a Escocia como visitante en Glasgow, por la primera fecha del grupo D, que había tenido el triunfo de Inglaterra sobre Croacia. La victoria de los checos en Hampden Park fue gracias a un doblete de Patrik Schick, que en la segunda definición remató desde mitad de cancha para clavar la pelota por arriba del arquero David Marshall.En la segunda fecha, el viernes, los checos enfrentarán a los croatas, otra vez en Glasgow (13:00 hora argentina), mientras que Escocia jugará el clásico frente a Inglaterra en Wembley (16:00).HOY EL GRUPO FEste martes se disputarán los encuentros correspondientes al Grupo F. Desde las 13 en Budapest se medirán Hungría ante Portugal, mientras que a las 16 será el turno de Alemania y Francia en el Allianz Arena de Munich.