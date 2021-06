Habrá público en Gales y Los Pumas

Se reveló el número de público habilitado y serán 8200 personas las que podrán presenciar en cada uno de los dos partidos entre Gales y Los Pumas. Mismo numeró será para el test-match de los Dragones Rojos ante Canadá en el Principality Stadium de Cardiff.

Después de meses de complicada planificación, la Unión galesa da la bienvenida a los aficionados al flamante estadio. También se supo que no habrá comida ni bebida a la venta dentro.

Dentro del estadio, los aficionados deberán mantener una distancia social de 2 metros, se deben usar máscaras al ingresar y al moverse por el estadio. Sin embargo, una vez que los seguidores estén sentados, se podrán quitar las máscaras.



EL SEVEN ULTIMA DETALLES

A poco más de un mes para el inicio de Tokio 2021, los Pumas 7's van terminando una nueva concentración nacional en Casa Pumas, con el foco puesto en el viaje a Estados Unidos, para disputar una competencia en la ciudad de Los Ángeles. Es por eso que el Head Coach Santiago Gómez Cora definió el plantel de 15 jugadores para afrontar el Quest For Gold Sevens, a disputarse los días 25 y 26 de junio en el Dignity Health Sports Park, y que contará con cinco países participantes: Argentina, Estados Unidos, Kenia, Gran Bretaña y Corea del Sur.

Los jugadores serán: Santiago Álvarez (cap), Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Joaquín de la Vega, Felipe del Mestre, Rodrigo Etchart, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Franco Sábato y Germán Schulz.