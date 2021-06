Unión de Sunchales jugará el domingo

El Consejo Federal tomó la determinación, a partir del último DNU que emitió el gobierno nacional, que el domingo 20 de junio se dispute la octava jornada del Torneo Federal A. Por la Zona B, Unión de Sunchales recibirá a Central Norte de Salta en su estadio, iniciando el cotejo a las 15:00. El Bicho Verde acumula dos victorias consecutivas.

El resto de los partidos de la Zona B; Gimnasia y Tiro de Salta vs. Sportivo Las Parejas; Sarmiento de Resistencia vs. Douglas Haig de Pergamino; Sportivo Belgrano vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay; Defensores de Villa Ramallo vs. Chaco For Ever; Juventud Unida de Gualeguaychu vs. Boca Unidos de Corrientes y DePro vs. Racing de Córdoba. Tiene libre en esta fecha Crucero del Norte.