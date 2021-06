Atlético: a cambiar la imagen rápido

Atlético de Rafaela viene de sufrir la peor derrota en lo que va de la temporada 2021. No por el resultado, que apenas fue por la mínima: 0-1 vs Gimnasia en Jujuy, sino por la imagen que dejó el equipo que dirige Walter Otta. Preocupante. Principalmente en las aspiraciones de pelear bien arriba por el ascenso a la Liga Profesional.“Al campeonato todavía le falta mucho pero no nos gusta estar en el lugar en donde estamos”, apuntó Guillermo Sara, uno de los referentes que tiene el joven plantel albiceleste. Y sumó. “A principio de temporada nos planteamos pelear arriba, estamos lejos de ese objetivo”.Atlético se prepara para recibir este jueves a Instituto, a las 15hs por la fecha 12 de la zona B de la Primera Nacional, y en relación al trabajo que vienen desarrollando, el arquero celeste señaló: “Hay que hacer un lavado de cara y empezar a ganar, mejorar y pensar en los rivales de arriba”.Todos se mostraron muy autocríticos luego de la actuación del pasado jueves, y para Sara lo preocupante fue “la falta de respuesta”. Y argumentó: “El equipo en ningún momento pudo hacer pie en la cancha, no fuimos avallasantes cuando debimos serlo. Sabemos que por momentos el fútbol está, aparece, pero no puede haber lapsos tan largos en donde el equipo no termina de aparecer. El fútbol son detalles y desgraciadamente no lo pudimos empatar”.Y para cerrar, Guillermo Sara declaró. “Tras el parate estábamos todos en igualdad de condiciones, no hay que buscar excusas, queríamos arrancar bien y desgraciadamente no se pudo. No nos terminamos de encontrar bien en la cancha, de juntarnos, de generar asociaciones y eso nos terminó costando muy caro”.Atlético estará recibiendo a Instituto de Córdoba en uno de los encuentros que tendrá la fecha 12 de la Primera Nacional, en su zona B. La 'Gloria' viene de igualar sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza.En principios, el entrenador Marcelo Vázquez, no haría demasiadas variantes en relación al once titular que utilizó en su último compromiso.Según medios cordobeses, una variante podría ser el ingreso del volante ofensivo Alexis Cuello. El ex Racing ingresó enchufado la semana pasada ante la Lepra y podría tener su chance.En la práctica de ayer por la mañana en el predio La Agustina jugó en lugar de Gustavo Villarruel, ausente con aviso por haber sido padre.Es probable que si finalmente Cuello es titular lo haga en lugar de Joaquín Mateo, tal ocurrió ante el elenco mendocino.El probable sería con: Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Agustín Gómez, Lucas Landa y Rodrigo Mazur; Gustavo Villarruel, Nicolás Watson, Alejandro Faurlin y Cuello o Mateo García; Damián Arce; Ignacio Huguenet.