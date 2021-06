Anoche, al cierre de nuestra edición, jugaban Paraguay y Bolivia, completando así la fecha 1 de la Copa América Brasil 2021. El seleccionado Boliviano se imponía 1-0 con gol de Erwin Mario Saavedra Flores, de penal.

Los resultados de la fecha 1: Brasil 3 - Venezuela 0, Colombia 1 - Ecuador 0, Argentina 1 - Chile 1.

La fecha 2 se jugará de la siguiente forma: Jueves 17/06: 18hs Colombia vs Venezuela, 21hs Brasil vs Perú. Viernes 18/06: 18hs Chile vs Bolivia, 21hs Argentina vs Uruguay.