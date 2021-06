Homenaje a Maradona

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Conmebol homenajeó ayer a Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, con un show de video y holograma, en la previa del partido entre Argentina y Chile, en el estadio "Nilton Santos" de Río de Janeiro.El show incluyó imágenes de la carrera del "Diez", además de fuegos artificiales y figuras en holograma, que mostraron a Maradona haciendo "jueguitos" y cambiando por todas las camisetas que utilizó en su carrera profesional.En una de las primeras imágenes se vio el encuentro de Maradona con Pelé, en el recordado programa "La Noche del 10", y el video del ex futbolista argentino cuando era niño y decía que quería jugar un mundial.La producción audiovisual que realizó Conmebol es "en reconocimiento a la trayectoria deportiva y legado" de Maradona, quien ha jugado varias Copa América, pero que no logró conseguir ninguna."Maradona dejó la vida terrenal, pero sus goles y gambetas quedarán para la posteridad y serán un legado eterno para el fútbol sudamericano, de un jugador incansable que nunca se cansó de CreerEnGrande", indicó la entidad sudamericana.Entre las imágenes también se escucharon palabras de Maradona con frases como: "Que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen".Previo al comienzo del partido entre Argentina y Chile, y cuando los jugadores entraban en calor, en el estadio se escuchó el tema "Live is life", recordado porque fue utilizado por Maradona en un precalentamiento cuando jugaba para el Napoli."Su lamentable pérdida terrenal terminó de construir un mito alrededor de su figura y su legado quedará para siempre grabado en la retina de todo aquel que lo haya visto gambetear dentro de un campo de juego. ¡GRACIAS, DIEGO!", agregó Conmebol.