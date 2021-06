“Faltó tranquilidad para ganar”

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El capitán de la Selección argentina Lionel Messi consideró ayer que "faltó tranquilidad" para poder quedarse con la victoria frente a Chile, que le empató el encuentro en el segundo tiempo en su debut en la Copa América 2020.

"El segundo tiempo le dio más tranquilidad a ellos que a nosotros, no podíamos tener la pelota, se complicó el partido. Nos faltó tranquilidad cuando estuvimos en ventaja", resumió Messi, apenas finalizado el partido en el estadio "Nilson Santos", de Río de Janeiro.

En ese sentido, la "Pulga", que convirtió un golazo para abrir el juego, reconoció que "la cancha no ayudó mucho", aunque no quiso ponerlo como excusa para la falta "de control de la pelota y jugar más rápido, cosa que sí hicieron ellos cuando nos empataron".

"El penal no lo veo, pero cambia el partido", se limitó a decir sobre la jugada en la que el colombiano Wilmar Roldán sanción la pena máxima, a partir de una intervención del sistema VAR.

"Queríamos empezar ganando, con una victoria, jugamos contra un rival muy difícil. Va a ser muy parejo muy complicado, son dos rivales muy duros para empezar, pero ahora tenemos que pensar en Uruguay", concluyó Messi.