Argentina tuvo sus chances, no las aprovechó y terminó igualando 1-1 con Chile en el debut

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La Selección argentina tuvo varias chances para quedarse con el triunfo, pero por errores defensivos y el VAR, terminó empatando ayer frente a Chile por 1 a 1, en su debut de la Copa América en Río de Janeiro.Un tiro libre "mágico" de Lionel Messi, en el minuto 33 del primer tiempo, le dio a la Argentina la ventaja transitoria y la ilusión de empezar el camino con el pie derecho para romper la sequía de títulos a nivel mayor que ya lleva 28 años.Sin embargo, a instancias del VAR, Chile tuvo a su favor un penal que Emiliano Martínez le contuvo a Arturo Vidal, a los 12 del complemento, pero en el rebote el que lo aprovechó fue Eduardo Vargas, para establecer la igualdad.La Selección argentina mereció más, principalmente en el primer tiempo, pero se condenó por sus propias falencias para resolver adversidades.El próximo compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el viernes, frente a Uruguay en la ciudad de Brasilia.Argentina fue convincente en su juego por momentos, pero también mostró algunos altibajos -sobre todo defensivos- que un equipo como el chileno supo aprovechar.La gran movilidad de Nicolás González casi le da la apertura del marcador al equipo de Scaloni, ya que a los 15 Bravo la mandó al córner y dos minutos más tarde -tras un muy buen pase de Lo Celso- el ex Argentinos Juniors no pudo doblegar al arquero trasandino.Chile estuvo lejos del arco de "Dibu" Martínez, porque la ausencia de Alexis Sánchez le quitó brillo y sorpresa y el trabajo de Arturo Vidal y Charles Aránguiz fue superado por el mediocampo albiceleste.El despliegue y aporte de Lo Celso fue fundamental para que el juego no recaiga siempre en Messi, pero fue precisamente el capitán el que abrió la cuenta con un tiro libre espectacular desde afuera del área que Bravo esta vez no pudo sacar.Ese fue el mejor momento de Argentina, porque Chile se desconcentró y a los 37 el que casi aumenta fue Lautaro Martínez, pero solo ante Bravo remató desviado.Chile salió decidido a buscar el empate, para luego defenderlo, y a los 7 Martínez le tapó un mano a mano a Vargas, pero en el rebote hubo falta contra Vidal.A instancias del VAR el árbitro Roldán sancionó penal, que Vidal remató fuerte, "Dibu" tapó el disparo, el balón pegó en el travesaño y luego fue Vargas el que cabeceó al gol.El partido ganó en emotividad, con mucha intensidad de parte de Argentina, con buen manejo del balón de tres cuartos de cancha hacia adelante, con un Chile decididamente a la defensiva y contragolpe.Sobre los 25 una media vuelta de Messi volvió a taparla Bravo, cuando en cancha ya estaba Angel Di María, pero a veces los caminos para llegar a situaciones de gol, chocaron contra el fondo de la "Roja".En los minutos finales -que en lugar de 10 fueron casi el doble- Argentina terminó con el "Kun" Agüero de punta y tal vez repitió demasiado la fórmula del centro.A los 34 Nicolás Gonzáles de cabeza casi convierte, pero el balón pasó cerca del travesaño.Chile terminó festejando el empate, algo que Argentina lamentó, pese al esfuerzo que hizo y las opciones que tuvo.Estadio: Nilton Santos (Río de Janeiro). Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (84m Molina), Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (68m Palacios), Giovani Lo Celso (66m Di María); Lionel Messi, Lautaro Martínez (80m Agüero) y Nicolás González (80m Correa) DT: Lionel Scaloni.Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel (82m Enzo), Eugenio Mena, Arturo Vidal (82m Alarcón), Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Jean Meneses (90m Galdames); Carlos Palacios Núñez (77m Brereton) y Eduardo Vargas (77m Pinares). DT: Martín Lasarte.33m Messi (A).12m Vargas (CH).12m Emiliano Martínez (A) le atajó un penal a Vidal (CH).