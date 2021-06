Rob Zombie confirma una nueva versión de "The Munsters"

FOTO INTERNET "THE MUNSTERS". La histórica serie emitida entre 1964 y 1966 tendrá una nueva versión

Rob Zombie, director de películas como "The Lords of Salem" y "1000 Cuerpos", confirmó que su nuevo trabajo será una nueva versión de la serie televisiva de los 60 "The Munsters", una telecomedia estadounidense que muestra la vida hogareña de una familia de monstruos benignos de Transilvania que se mudaba a los suburbios de California, inspirada en su momento en el éxito de "La Familia Adamms"."¡Los rumores son ciertos! ¡Mi próximo proyecto cinematográfico será el que llevo 20 años persiguiendo! ¡Los Munsters!", anunció el director en su cuenta de Instagram y agregó: "¡Estén atentos para conocer detalles emocionantes a medida que avanzan las cosas! ".Los rumores a los que se refiere Rob situaban a Sheri Moon Zombie y Jeff Daniel Phillips como los nuevos Lily y Herman Munster, los personajes que inmortalizaron Yvonne De Carlo y Fred Gwynne en "La familia Monster" entre 1964 y 1966 en la serie que cautivó al público de medio planeta en infinitas reposiciones.A su vez, se habló de la posible participación de Richard Brake, Daniel Roebuck y Cassandra Peterson (Elvira).Cabe destacar que el líder de la banda White Zombi es un reconocido fan de esta serie, tal como se evidenció en la reedición en blu-ray de la serie de 1965, en donde apareció realizando comentarios.