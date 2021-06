14 de junio: Día Mundial del Donante de Sangre

El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre, para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras, destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. Para conmemorar esta efeméride, se selecciona anualmente un tema central. El lema de la campaña del año 2021 es "Dona sangre para que el mundo siga latiendo”. Con esta campaña, se pretende resaltar la importancia de aumentar el número de donantes de sangre voluntarios y no remunerados, especialmente jóvenes, para salvar vidas y contribuir a mejorar la salud de las personas.¿CUALES SON LOS REQUISITOSPARA DONAR?. Ser mayor de edad (de 18 a 65 años).. Estar sano físicamente.. Con un peso mínimo de 50 kilos.. No haber sufrido enfermedades infecciosas (VIH-Sida, Sífilis, Hepatitis, Paludismo, entre otras).. No ser consumidor de drogas.. No debe estar ingiriendo antibióticos, ni determinados medicamentos.. Sin tatuajes o piercings recientes (4 meses previos).. No haber sido sometido a un trasplante.. No haber recibido transfusiones de sangre.. No haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas o endoscopias recientes (4 meses previos).¿DONDE PUEDO DONAR?Anotate para ser voluntario o voluntaria en el Servicio de Hemoterapia Hospital Dr. Jaime Ferré, ubicado en Lisandro de la Torre 737, de lunes a viernes de 7:30 a 11.