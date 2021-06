Se fortalece el sistema sanitario con la instalación del nuevo módulo

El Gobernador Omar Perotti visitó junto con al intendente Luis Castellano, las instalaciones del nuevo módulo de camas críticas para personas con COVID-19 que se montó en el Hospital “Doctor Jaime Ferré”. Además, estuvieron presentes la secretaría Desarrollo Humano del municipio, Myriam Villafañe; el director del Hospital, Diego Lanzotti; el coordinador del SIES 107, Emilio Scarinci; y personal del equipo de salud.



SUMAR CAMAS

“Estamos realizando una nueva recorrida de nuestro Hospital, viendo las adecuaciones de emergencia que se están haciendo, con el objetivo central de mejorar la atención. Uno destaca el trabajo que se está haciendo con todo el personal médico, enfermeras, asistentes permanentes que tiene el hospital en cada una de las tareas en estos momentos. Sin dudas, se ha fortalecido el número de camas y expandido al máximo”; remarcó Perotti.

En cuanto a los recursos humanos de salud para la atención de la ciudadanía, el Gobernador indicó: “Podemos aportar camas, respiradores, recibir acompañamiento que afortunadamente en la ciudad sus instituciones lo hacen. Pero lo que necesitamos siempre tener es la preparación de la gente. Aquí tenemos un límite concreto”. “La Provincia viene haciendo un esfuerzo enorme desde el inicio. Arrancamos con muy pocas camas críticas y hoy estamos en las 1200. Pero no nos están sobrando camas. Estamos en un porcentaje muy alto que no da tranquilidad. Por eso, cualquier instancia de mejora en algún lugar del territorio, sin duda que ayuda a que se pueda estar trabajando con mayor apoyo”; aclaró Perotti. “Y esto es lo que intentamos darle a todo el personal, el apoyo en equipamiento y en todo lo que permita seguir garantizando a los santafesinos el nivel de atención, teniendo claro que la Provincia ha definido cuatro ejes centrales en esta política sanitaria de lucha contra el COVID: los testeos, el fortalecimiento del sistema sanitario, el programa Santa Fe Vacuna y la asistencia a aquellos rubros que para un motivo no pueden desarrollar plenamente sus actividades”; enumeró.



FORTALECIMIENTO

Por su parte, el intendente Luis Castellano manifestó: "Esta unidad modular de camas críticas que agregamos a nuestro sistema de salud del Hospital `Doctor Jaime Ferré´ significa ampliar la posibilidad de tener mayor infraestructura sanitaria para que más personas puedan ser atendidas como corresponde". "Es importante destacar el aporte de algunas instituciones, sobre todo, con respiradores para este sector. Creo que la combinación entre el fortalecimiento de nuestro sistema de salud; el esquema de cuidados a nivel de las medidas que se vienen tomando, particularmente en Rafaela en donde, gracias a su respeto, vemos una baja importante de casos en la última semana; y un enorme operativo de vacunación que viene incrementándose con un muy buen caudal de vacunas llegadas al país, a la provincia y nuestra ciudad; conforman un panorama con expectativas positivas".



INSCRIPCION VACUNACION

Por otro lado, el intendente hizo un llamado a “todas aquellas personas que tienen más de 60 años y no han recibido su dosis, que vengan, que se vacunen, llamen al 147, que se pongan en contacto con el presidente barrio, que pueden claramente decir que si hay que ir a su casa a vacunarlos, lo haremos. No hay ningún inconveniente en ese tema. Todos los mayores de 60 años tienen que estar vacunados”. Además, convocó a “un segundo llamado de inscripción a todos los mayores de 18 años con o sin comorbilidades que no se hayan anotado, para que lo hagan porque si el caudal de vacunas continúa así, tendremos la posibilidad de vacunar a todos y su turno va a llegar”; concluyó Castellano.



NUEVO MODULO

A su turno, Myriam Villafañe aseguró que “desde un primer momento, el Gobernador indicó que a ningún rafaelino ni persona de la zona debía faltarle asistencia y que todos aquellos que necesiten una cama crítica, la tengan. Esto se ha cumplido hasta la fecha y con este fortalecimiento del nuevo módulo, aún más. Nosotros entendimos que mejorar el sistema de salud es una de las herramientas que nos permite continuar trabajando en esta pandemia. Sabemos que esto no terminó y estamos agradecidos con todos los que cumplieron las medidas preventivas y restrictivas que se tomaron. Se puede ver reflejado hoy en los números”.



OPERATIVO DE VACUNACION

“El operativo de vacunación viene funcionando muy bien. Desde el 31 de mayo que comenzó en este operativo más amplio, se lleva a cabo diariamente, donde se asignan una gran cantidad de turnos para las personas que se han inscripto en la página del gobierno de Santa Fe para recibir la vacuna contra el COVID-19”; mencionó Villafañe. “Estamos muy sorprendidos porque son muchos los rafaelinos y rafaelinas que han entendido que inscribirse y recibir la vacuna es también una de las herramientas más fuertes y solidarias que podemos tener los ciudadanos para poder disminuir esta ola de contagios”. “No nos olvidamos de cada una de las personas que forma parte de este operativo de vacunación que sin la voluntad de ellos, no podría ser posible. Entendemos claramente que el personal de salud está abocado totalmente al funcionamiento del Hospital y de los pacientes que aquí están. Paralelamente, podemos llevar a cabo este operativo gracias a los voluntarios que día a día se suman a colaborar, y sobre todo, recibir agradecimientos de todas las personas que hoy vienen. De esto salimos todos juntos”.