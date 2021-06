La inflación y el salario

La sensación de los asalariados es que sus ingresos corren muy por detrás de la inflación y que en lugar de recortar la distancia, está cada vez más lejos de avanzar al menos a la par. Las estadísticas así lo confirman. Un trabajador percibe hoy un salario que ha perdido entre un cuarto y un quinto de su valor real comparado con tres años atrás, destacó un reciente informe del Instituto Argentino para el Análisis Fiscal. Los datos oficiales del INDEC van en la misma dirección. El año pasado, de punta a punta, los salarios cayeron un 2,3% en términos reales, pero si se toma como punto de partida la pandemia en marzo de 2020, la baja es mucho mayor: en 10 meses el deterioro en términos reales es de casi 8% en general, y más de 9% en el sector privado registrado, según el índice de salarios del INDEC.En términos de región, los países de América del Sur, excluidos la Argentina y Venezuela, tuvieron en mayo una inflación promedio de 0,42%, en un mes en el que varios países acusaron el impacto en la suba de los precios de los alimentos, en particular Colombia y Brasil, con niveles del 1% y 0,83%, respectivamente. La Argentina dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor de mayo este miércoles 16, aunque diferentes consultoras anticiparon un nivel cercano al 3,6% que ya se pronosticó en el Relevamiento de Expectativas de Mercado recopilado por el Banco Central.Si bien la brecha entre la inflación argentina y la del resto de los países de la región continúa siendo amplia, la baja del índice en el primer caso y las subas reflejadas en algunos organismos estadísticos sudamericanos ayudo a reducir las diferencias a entre ocho y nueve veces. Al respecto, la diferencia en marzo había sido de once veces y en abril de dieciséis veces. De todos modos, los analistas coinciden en caracterizar la suba de precios de mayo como una cuestión coyuntural, al punto que en el 1% de Colombia, el país de mayor inflación del mes, la mayor incidencia fue la de productos estacionales, como las hortalizas y verduras que llevaron al capítulo Alimentos y bebidas no alcohólicas a elevarse un 5,37%.Si bien hubo una suba en la inflación promedio de 0,25 en abril a 0,42% en mayo, los niveles siguen siendo mínimos desde el punto de vista de los argentinos y relativizan el argumento de la "inflación importada" utilizado para explicar alzas de precios en torno al 4% mensual. En la tabla de índices de inflación del subcontinente, Venezuela volvió a liderar las posiciones con un alza de 19,6%, de acuerdo con las estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, que ante las manipulaciones del Banco Central de Venezuela es escogido como medición alternativa, similar al "IPC Congreso" empleado años atrás en la Argentina.Después de la Argentina, cuyo índice por lo general es el último en darse a conocer, se ubicó Colombia con el 1% y en el cuarto puesto Brasil con el 0,83%, en el que, además de los alimentos, tuvo incidencia especial el incremento de las tarifas de energía eléctrica y el combustible. En niveles más cercanos a los habituales se encontraron Paraguay con 0,6%, Uruguay con 0,46% y Chile con 0,3%. Perú, Ecuador y Bolivia volvieron a ser los países con menor inflación de América del Sur. En el primer caso, el índice de mayo fue de 0,22%, para los ecuatorianos el nivel fue de 0,08% y en el caso de los bolivianos hubo una deflación de 0,16%.Con los datos de mayo, la inflación promedio acumulada de los últimos doce meses entre los ocho países seleccionados fue del 3,39%, una cifra inferior a la que la Argentina suele tener en un mes. En el primer lugar volvió a quedar Venezuela, a considerable distancia del resto, con 2.950%.Detrás de la Argentina, hubo un cambio en el tercer puesto, ahora ocupado por Brasil con el 8,06%, que desplazó a Uruguay al cuarto lugar con el 6,64%. Del quinto al décimo lugar no se registraron alteraciones respecto de lo que viene ocurriendo en los últimos meses: Paraguay tuvo una inflación del 3,7%, Chile del 3,6%, Colombia del 3,30%, Perú del 2,45% y Bolivia del 0,54%. Tampoco hubo sorpresas con Ecuador, que como en todos los meses de 2021, en mayo volvió a mostrar una deflación interanual, esta vez del 1,13%.Como apuntó la consultora Focus Market, la gran preocupación sigue dada porque hoy un Salario Mínimo Vital y Móvil es de $24.408, y la Canasta Básica Alimentaria es de $26.667. Cada vez que llega un nuevo tramo de ajuste del salario, el terreno ganado respecto del poder adquisitivo es perdido inmediatamente por el incremento de precios en el mercado.