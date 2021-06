Ribeiro bajó la persiana de la sucursal en Rafaela

En junio de 2019, el empresario Manuel Ribeiro, presidente de la cadena de electrodomésticos que lleva su apellido, aseguraba que "no hay riesgo de cierre" de esa compañía, ni se van a producir despidos. Fue tras la decisión de la empresa de solicitar a la Secretaría de Trabajo de la Nación su inclusión en el proceso preventivo de crisis.

En ese momento, la compañía contaba con 1.550 empleados y 85 sucursales, entre ellas la que funcionaba en calle San Martín 117 de Rafaela. En la provincia de Santa Fe también tenía locales en Casilda, Cañada de Gómez, Ceres, Villa Constitución y en la capital provincial. Además de electrodomésticos y tecnología, vende y financia muebles, bazar, juguetes, máquinas, herramientas, rodados, artículos de camping y regalos.

En la Sucursal Rafaela los primeros problemas datan de principios de 2019 cuando los siete empleados de entonces comenzaron a cobrar el salario en cuotas, con retraso en el cumplimiento del aguinaldo. En octubre de ese año, el conflicto escaló al punto de llegar a medidas de fuerza y luego a la sede de la Delegación local del Ministerio de Trabajo, con la participación del Centro de Empleados de Comercio (CEC). Con el correr de los meses hubo empleados que optaron por retirarse ante la continuidad de la crisis que afectaba a Ribeiro -al igual que a otras redes de electrodomésticos- quedando un reducido plantel para la atención al público en el amplio local de San Martín y Lavalle.

Ayer, el titular del gremio mercantil, Juan Berca, confirmó que la Sucursal rafaelina de Ribeiro cerró definitivamente sus puertas. "Estanterías vacías y puertas cerradas en horario pico fue la vista que vieron los ciudadanos que pasaron frente a la sucursal que está en Lavalle y San Martín. Por eso mismo, podemos confirmar el cierre definitivo de la sucursal de la empresa de venta de electrodomésticos", publicó el portal de Radio Rafaela.

Berca recordó que en 2019 "había 6 empleados, algunos optaron por retirarse, considerarse por autodespedidos y ahora están en trámites judiciales para cobrar la indemnización". Después de aquel proceso, había quedado un solo empleado y un encargado de sucursal. "El empleado también decidió considerarse como autodespedido porque no le pagaban y le debían dinero. Se quedaron sin trabajadores", explicó el titular del CEC.

"Nunca dieron muestra de querer arreglar algo, o querer hacer alguna modificación. Los empleados han aguantado todo lo que pudieron y pusieron todo lo que había que poner para que la empresa siga trabajando a costa de poder pagar sus alquileres, sus gastos de la boleta de la luz. No resultó ese esfuerzo, la empresa nunca se consustanció en el esfuerzo de los trabajadores", sostuvo Berca.

Ribeiro continúa de esta manera con su crisis que se traduce en el continuo cierre de sucursales. Mientras la de Rafaela ya es historia, al igual que la mendocina de San Rafael que cerró la semana pasada, la que ahora está a punto de bajar las persianas en forma definitiva es la que funciona en la vecina ciudad de San Francisco.

Si bien el sector de electrodomésticos registró desde la pandemia un repunte de las ventas, principalmente en lo que hace a productos como computadoras y notebooks que se explican por el crecimiento del teletrabajo y de las clases virtuales por el Covid, numerosas empresas tradicionales del sector no logran enderezar sus cuentas.

Rafaela perdió otra sucursal del rubro en los últimos meses: Garbarino dejó el local de bulevar Santa Fe y Saavedra.