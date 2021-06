El Gobierno homenajeó a los veteranos y caídos en Malvinas

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró ayer que el Gobierno mantendrá el reclamo por la vía "diplomática" por los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, al encabezar el acto de homenaje a los veteranos de la Guerra, a 39 años del fin del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña.En medio de críticas al Reino Unido por "haber convertido a Malvinas en un enclave militar" y por sus constantes "frenos" al desarrollo de las Fuerzas Armadas argentinas por impedir gestiones de equipamientos militares, anunció el inicio de una vigilia para recordar en el 2022 el 40 Aniversario del "desembarco de Malvinas", en medio de un "enorme reconocimiento" a los hombres y mujeres que participaron del conflicto."Nos hubiese gustado hacer algo más numeroso, pero el Covid también juega su partida, y vaya si la juega, y aspiramos a tener el 2 de abril del año que viene un desfile con un enorme reconocimiento de la sociedad y el pueblo, que se unan con sus veteranos de guerra", señaló Rossi.De la ceremonia, que se realizó en la Plaza de Armas del Edificio Libertador con la presencia de los Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) de las Fuerzas Armadas Argentinas, y los comandantes de las Fuerzas Armadas, participaron los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Cultura, Tristán Bauer; y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus. .Durante su discurso, Rossi manifestó que "el 14 de junio de 1982 en una Argentina convulsionada, no hubo espacio ni tiempo para ese justo reconocimiento", y dijo: "No quisiera que en estas vísperas aparezcan la indiferencia".Además, sostuvo que "a la guerra se llega cuando el diálogo y la diplomacia no encuentra una solución", y seguidamente señaló que durante los conflictos armados "la vida y la muerte conviven a diario, y si la guerra es una situación de letalidad los veteranos de Malvinas son los protagonistas"."Los soldados estuvieron combatiendo en Malvina, vieron camaradas que morían y la convivencia de una situación límite", precisó el titular de la cartera de Defensa, que expresó: "Hoy queremos empezar a honrarlos y reconocerlos".En distintos tramos del homenaje se dejó en claro que "parte fundamental del compromiso asumido y reivindicado es mantener viva la memoria por los héroes de la Gesta de Malvinas en cada rincón de la Patria, expresándoles acompañamiento y reconocimiento.A la vez, se ratificó como política de Estado la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el mar circundante, por lo que se seguirá "clamando por la restitución del ejercicio soberano sobre nuestro territorio".