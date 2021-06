Cristina pidió despolitizar las vacunas y la pandemia

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió ayer dejar "la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política y contribuir a que no haya tantos contagios y a que la gente quiera vacunarse" contra el Covid-19, en medio de cuestionamientos a la oposición y a los medios. La ex mandataria pronunció el discurso de cierre de un acto encabezado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la ciudad de La Plata donde inauguró el nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica. Allí, además de felicitar a Kicillof por la obra y criticar a la administración anterior de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, Cristina Kirchner apuntó principalmente a subrayar la importancia de la vacunación, con un mensaje de contenido político.La vicepresidenta recordó en primer término que en ese hospital se vacunó "cuando era chica" con la Sabin Oral contra la poliomielitis en la década de 1950, tras el derrocamiento del ex presidente Juan Perón, y señaló: "En mi casa, que éramos casi todos peronistas, nunca se nos ocurrió decir no nos vacunamos porque no es el gobierno de Perón"."Les pido por favor, en nombre de la gente que ya no está, de los trabajadores de la salud, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios, a que la gente quiera vacunarse", sostuvo Cristina Kirchner.Previamente, la presidenta del Senado criticó a quienes, según dijo, buscan "inocular odio", y señaló a "los terraplanistas", "los movimientos anti vacunas" y los grupos que meses atrás intentaron tomar el Capitolio de los Estados Unidos. "Vemos que eso no es una oposición de la democracia, parece que hay algo que escapa y que es la falta de razones y de motivaciones nos hace anclarnos en la irracionalidad", evaluó la dirigente del Frente de Todos.Y agregó: "Que entre todos los que hacen política, los que no, los oficialistas, los opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo; hay cosas que no pueden ser objeto de discusión, no podemos discutir si el sol sale por el Este o si la tierra es redonda o plana, y tampoco podemos seguir envenenando a la gente con que la vacuna es mala".La vicepresidenta indicó que "este llamado es también a los medios" de comunicación, al tiempo que criticó el rol de algunos de ellos en el marco de la pandemia.