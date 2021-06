Balazos contra vivienda: un proyectil rompió una taza

Agentes de la Seccional 13ª trabajan tras conocerse un caso de abuso de arma, que pudo deparar una tragedia.

Tiene que ver con que en una vivienda sita en la calle 500 Millas 1700, se escucharon detonaciones de arma de fuego, y en el lugar un joven de de 18 años de edad dio cuenta de que se encontraba en el comedor con su familia, y que cuando al abrir la puerta para salir en la vereda del frente observó a un sujeto conocido como Gustavo C., quien le gritó "!qué onda puto", en un escenario el que que empuñaba un arma.

En consecuencia, el exponente dijo a los uniformados que le gritó a su mamá y a su hermanita "cuidado, tírense al piso", a la vez que corrió hacia ellas y las empujó para que cayeran al suelo.

UNA TAZA BALEADA

En ese momento se escucharon varios disparos, y un proyectil impactó en una taza de porcelana que se encontraba en una mesa cerca de su mamá, tras ingresar al inmueble por una ventana.

Además, el joven dio a conocer que ubicó dos impactos más en la pared, y un plomo tirado en piso en la parte de afuera de la casa.

También comentó que un amigo le contó que vio cuando el atacante corría hacia donde estaba una mujer esperándolo en la calle Galassi, junto a una motocicleta, con la cual huyeron de dicho sector ciudadano.

"NO BATAN LA CANA"

Por otra parte, un hermano del denunciante, de 27 años, dijo que al momento de los disparos se encontraba acostado y que el polvillo de la pared le cayó en la cara, por lo que se levantó y salió corriendo, ocasión en que vio a Gustavo C. cuando le gritaba "más vale que no batan la cana", o sea que no hagan la denuncia.