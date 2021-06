Rinaldi y Razgatlioglu se impusieron en Superbike

El italiano Michael Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati) y el turco Toprak Razgatlioglue (Pata with Brixx - Yamaha), se adjudicaron las competencias disputadas el fin de semana en el circuito de Misano, en el marco del Mundial de Superbike.Rinaldi venció en la Carrera 1 y repitió en la Superpole, en ambas escoltado por Razgatlioglu, quien triunfó en la Carrera 2, seguido por el italiano.Curiosamente, el multicampeón Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), si bien ascendió al podio en las tres competencias, lo hizo en el tercer escalón. Lo positivo, en el caso del británico, es que sigue liderando el certamen, postergando al ascendente Razgatlioglu.Las tres competencias arrojaron estas posiciones:1° Michael Rinaldi (Ducati); 2° Toprak Razgatlioglu (Yamaha); 3° Jonathan Rea (Kawasaki); 4° Scott Redding (Ducati); 5° Alex Lowes (Kawasaki) y 6° Alvaro Bautista (Honda).1° Michael Rinaldi (Ducati); 2° Toprak Razgatlioglu (Yamaha); 3° Jonathan Rea (Kawasaki); 4° Scott Redding (Ducati); 5° Alex Lowes (Kawasaki) y 6° Axel Bassani (Ducati).1° Toprak Razgatlioglu (Yamaha); 2° Michael Rinaldi (Ducati); 3° Scott Redding (Ducati); 5° Garrett Gerloff (Yamaha) y 6° Alex Lowes (Kawasaki).Jonathan Rea (Kawasaki) 149 puntos; Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 129; Scott Redding (Ducati) 104; Alex Lowes (Kawasaki) 88; Michael Rinaldi (Ducati) 82; Garrett Gerloff (Yamaha) 59; Michael van der Mark (BMW) 52; Tom Sykes (BMW) 51; Chaz Davies (Ducati) 48 y Andrea Locatelli (Yamaha) 45.El equipo MIE Racing Honda no tuvo el desempeño esperado en su debut en el Mundial de Superbike 2021, que se llevó a cabo en el circuito español de Aragón Motorland.Como consecuencia de esa floja performance, el piloto argentino Leandro "Tati" Mercado, no volvió a competir.Con la intención de mejorar el rendimiento de la Honda CBR 1000RR, se está trabajando para regresar, por ahora sin fecha confirmada, al Mundial de Superbike.La próxima competencia se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de julio en el circuito británico de Donington Park, en cumplimiento del Gran Premio Prosecco Duc.