Djokovic remontó y se coronó en Francia

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking ATP, venció ayer al griego Stefanos Tsitsipas (5°) en la final de Roland Garros y se quedó con el trofeo, en lo que fue su décimo noveno título de Grand Slam.Djokovic se impuso en un partido maratónico en el que tuvo que remontar un 0-2 al caer en los primeros sets por 6-7 y 2-6, mientras que luego prevaleció en una definición apasionante por 6-3, 6-2 y 6-4 al cabo de cuatro horas y 11 minutos de juego.El épico triunfo del serbio, que en semifinales eliminó al español Rafael Nadal (3°), quien cosechó 13 consagraciones en la competencia parisina, le permitió convertirse en el primer tenista en ganar en al menos dos ocasiones todos los Majors.Al alcanzar su 19° trofeo de Grand Slam, el serbio quedó sólo a uno de Nadal y del suizo Roger Federer, al tiempo que consiguió su segundo título en Roland Garros, luego del obtenido en 2016."Todo mi equipo me ha ayudado a llegar aquí. He pasado casi nueve horas en pista en las últimas 48 contra dos grandes campeones y dos grandes jugadores, no ha sido fácil, ni física ni mentalmente", expresó el número uno del mundo al concluir el partido.Y agregó: "Han sido días muy duros, pero he encontrado la manera de creer en mí cuando iba perdiendo dos sets a cero. Es un sueño que se ha realizado una vez más".En tanto, el serbio le dedicó unas palabras a Tsitsipas, su rival de la final que se disputó en París: "Estos partidos son los que te hacen más fuerte. Vas a ganar muchos Grand Slam en el futuro, lo digo por conocimiento de causa".Además del certamen francés, Djokovic celebró en nueve ocasiones en el Abierto de Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), cinco veces en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018 y 2019) y se quedó con tres US Open (2011, 2015 y 2018).