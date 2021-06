Castellano recibió a Abril Okon

Abril Okón, la deportista de 16 años que representó a nuestra ciudad y a nuestro país en el Campeonato Sudamericano de Atletismo disputado en Guayaquil (Ecuador), se reunió con el intendente Luis Castellano y el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, para compartir su experiencia.

Luis Castellano dijo: “El testimonio de Abril es el del acompañamiento que le venimos brindando al CRAS (Club Rafaelino de Atletismo, Servicios Sociales y Deportivos), a su presidente y a su familia. Para que una deportista como ella pueda llegar a cumplir su sueño se necesita convicción, condiciones personales y físicas; pero también el apoyo de la familia y del club, en este caso el CRAS, que la ha formado y llevado a este logro que, además, deja ver en ella un futuro enorme. Como tantos otros deportistas, Abril es una embajadora del deporte rafaelino y eso nos pone orgullosos”.

Por su parte, Abril expresó: “Fue un placer hablar con Luis Castellano. Pudimos dialogar sobre el trabajo que realizamos durante el año y sobre algunas cuestiones que tenemos por delante para resolver” Con respecto a su presentación en Ecuador, manifestó: “La participación que tuve fue muy buena. Me vine con un 6º puesto, pero con una buena marca dentro de lo que estaba saltando. Esto me alienta a trabajando”.

También puntualizó que es la primera vez que representa al país en el exterior y, por lo tanto, también a Rafaela: “Es emocionante representar al país, una sensación en el cuerpo que es inexplicable, soñar de chiquita y cumplirlo no tiene explicación”.

La atleta local planteó que “los objetivos que tengo por delante son los próximos torneos internacionales dentro de mi categoría y categorías mayores. También los récords argentinos en salto en alto o en las vallas. Tengo el récord provincial por 1,75 metros en la prueba de salto en alto. Aspiro a crecer en las pruebas, tanto en 100 metros con vallas y en la prueba de salto en alto”.



PROYECTOS EN CONJUNTO

Finalmente, Leandro Bonamino, entrenador de Abril, contó: “Así como el sueño de Abril era llegar a ese lugar, como entrenador, tuve el mismo sueño; el de poder lograr con algún deportista o atleta competir en ese nivel. Nosotros venimos haciendo una labor bastante importante hace varios años. Abril, con solo 16 años, logró estar en un seleccionado mayor. Eso es muy importante y hay muchas cosas a futuro; tanto en ella como con los demás atletas que entrenan en el club. Estoy muy contento”.

“Tenemos proyectos en conjunto con la Municipalidad. Nuestro predio tiene 38 metros de ancho por 58 metros de largo. Una pista de atletismo tiene 400 metros, es decir, el lugar donde nosotros entrenamos no se condice con la infraestructura del deporte. Hay una gestión que vienen haciendo Luis Castellano e Ignacio Podio para poder agrandar el predio y conseguir algún otro lugar un poco más grande para las disciplinas”.