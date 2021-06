Vuelta limitada en los clubes

Luego que el viernes por la noche se conocieran los alcances del nuevo decreto del gobierno provincial habilitando la actividad deportiva "sólo bajo modalidad entrenamiento, al aire libre y sin superar las 10 personas", a partir de este lunes, los clubes de nuestra ciudad empezaron a anunciar el retorno de las actividades, algo que venían reclamando desde hace varios días y que inclusive motivó el envío de una nota a través del COASMUDE.A modo de ejemplo con una de las instituciones, el Club Ben Hur informó "Desde este Lunes, regresan los entrenamientos en Ben Hur. Cada Subcomisión informará la nueva modalidad, Te esperamos en el Club respetando los protocolos".No obstante, cabe aclarar que continúa suspendida la práctica de deportes grupales de contacto, tanto al aire libre como en espacios cerrados, y las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o amateur, no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales.A quienes más le favorece es a los clubes de fútbol, no así en cuanto a instituciones que tienen en su funcionamiento habitual una gran preponderancia para deportes bajo techo (basquet, voley, patín, etc), ya que estas limitaciones para funcionar prácticamente no le cambian el panorama de los últimos días que no podían hacer nada.QUEJAS EN NATATORIOSEn la misma norma se menciona que también podrán volver a funcionar con la misma modalidad gimnasios, natatorios y otros establecimientos afines. Lo llamativo es que se incluya a natatorios para que trabajen al aire libre, en pleno junio, donde por el frío es imposible hacerlo en este deporte y se requiere utilizar las estructuras climatizadas.«El nuevo decreto provincial habilita a los natatorios a trabajar en espacios al aire libre en pleno junio!Consideramos esta medida una falta de respeto para los dueños y especialmente para los alumnos que necesitan el agua para ejercitarse.Las piletas retomaron sus actividades en agosto del 2020 y desde ese momento tienen 0 contagios registrados», publicaron en un flyer en sus redes sociales los natatorios privados de nuestra ciudad (no hay piletas climatizadas de clubes actualmente en Rafaela) reflejando un notorio descontento.