Es hora de terminar con el hechizo

(Periodista acreditado para LA OPINION Copa América Brasil 2021). - Si de algo se jacta Lionel Messi, es de su reincidencia con la causa albiceleste.

Es paradójico que un futbolista de su linaje e influencia en todos los estamentos del fútbol, no haya podido llevarse a su casa la réplica de una copa internacional o una presea, salvo la dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, siendo que las estadísticas lo emparentan con todos los récords alrededor de la Selección Mayor. El rosarino lleva jugados 144 partidos y solo le bastará con aparecer en los compromisos previstos en la fase de grupo de esta Copa América, para superar a Javier Mascherano y alcanzar una marca sensacional e intocable: también es el goleador histórico con 72 goles, al que le agrega otro número para nada despreciable de 85 victorias con la casaca nacional.

Todo este derroche estadístico, para que la columna de al lado este vacía, para que tanto futbol derramado por todo el mundo, no haya servido para alzar un trofeo de magnitud, para que aquella imagen del Cholo Simeone y Oscar Ruggeri en Guayaquil, no se pueda archivar de una buena vez.

En tiempos donde volvió la polémica sobre nuestra procedencia, de dónde venimos ancestralmente en el cono Sur, en el fútbol, no hay tales discrepancias, los argentinos venimos de casi 3 décadas de frustraciones.

Un verdadero sortilegio.

Volver a Brasil para seguir buscando revanchas, parece una obstinación; pero es lo que ha tocado, después de tantos ambagues, nadie imaginó que esta nueva edición del torneo mas longevo del planeta, encontraría refugio nuevamente en tierra de portugueses (y otros más), que ni colombianos ni argentinos dieran las garantías para su disputa por el feroz azote de la Pandemia y que hasta pocas horas antes de abrir su agenda de partidos, Conmebol dependió de un fallo ajustado de la Corte en Brasil, para recién ahí, abocarse a los aspectos mas fino de una organización, que estuvo a punto de desbarrancarse.

Al filo de un bochorno.

Pero retomemos el análisis de los antecedentes que perduran en la memoria colectiva de los simpatizantes argentinos; en un lustro, nuestro equipo nacional, disputó los 3 de los 4 torneos mas importantes que el mundo del futbol, prevé para los combinados: 2014 la Copa del Mundo, 2016 los Juegos Olímpicos y 2019 la Copa América, todos en el territorio brasileño y los resultados todavía siguen clavados como una daga.

La frustración perenne de la final perdida en Maracaná ante los alemanes; el papelón en los Juegos de Río con un seleccionado Sub 23 que no supero el corte clasificatorio en su grupo y la amarga derrota ante el Scracht en la infame noche de Belo Horizonte, para merecer solo el camino de los olvidados que juegan por el 3er puesto y con la expulsión de Messi incluida en esa jornada ante los chilenos en Sao Paolo, reafirman tal desdicha.

Un paquetito, moño y al infierno.

Solo el futbol puede restañar heridas y generar interminables resiliencias, por eso, otra vez al pie del cañón, a respirar hondo, balbucear el himno y volver a Brasil para sacarse esa espina, de una vez por todas.



FRENTE A CHILE, UNA NUEVA RIVALIDAD

Esta tarde argentina se cruzará con La Roja, como en las sucesivas finales de 2015 y 16 en Santiago y New Jersey o como en Sao Paolo para definir el poco decoroso 3er. puesto en la edición última, sin olvidar aquello que esta más fresco en la memoria colectiva, el empate 1 a 1 en Santiago del Estero hace pocos días por las eliminatorias.

En todos los casos, el trámite de juego de cada una de esas experiencias, arrojó un dato firme, la rivalidad y la paridad se han acrecentado y todo aquello que prevalecía como paternidad y alta superioridad de los elencos albicelestes, se fue recortando; con excepción de la buena imposición en el Arena Corinthians, todos los demás cruces terminaron empatados.

El viaje​ de la Selección a Brasil fue ayer la tarde y ese mismo domingo, se produjo la última práctica en nuestras tierras. Si el entrenador ratifica lo que se dejó ver en ese ensayo, todo indica que Martínez Quarta será el reemplazante del Cuti Romero, quien tuvo que salir del partido ante los cafeteros por una sobrecarga muscular. De hecho, se especuló con la situación de Franco Armani, quien finalmente dio negativo en su testeo de COVID. Pero todo indica que del arco no se moverá Dibu Martínez, quien saldría a cancha contra los trasandinos.

En el lateral izquierdo también surgieron algunas dudas entre Acuña y Tagliafico, pero para Scaloni el jugador del Sevilla está un paso adelante del ex Independiente, por lo que le respetaría su lugar en la línea de cuatro del fondo. En consecuencia, todo va en esa dirección y que Scaloni quedó satisfecho con la presentación ante Colombia y apuesta por un equipo que salga de memoria. De hecho, contra Chile por Eliminatorias faltaron Montiel, Lo Celso y Nico González sólo por cuestiones físicas. De haber estado en buenas condiciones, habrían formado parte el equipo.

En el campamento chileno, la noticia es la baja nada menos que de Alexis Sánchez, el histórico delantero actualmente en el Inter de Milán, sufrió una lesión muscular en uno de sus pies y no solo se perderá el partido de esta tarde en Rio, sino también, la primera fase del torneo.

Comienza la Copa América en su edición 47, 10 equipos, 28 partidos en 4 sedes y un trofeo que en nuestro país no se celebra desde hace décadas; no son pocas las motivaciones, a pesar de las sombras que lo abarcan y las polémicas que se abrieron.

Ni en Argentina, ni en Colombia, se juega en Brasil, a cruzar los dedos…