Victorias de Inglaterra, Austria y Países Bajos

La Selección de Inglaterra tuvo un buen debut en la Eurocopa al imponerse por 1 a 0 frente a Croacia en la primera fecha del Grupo D del certamen en un encuentro que se disputó en Wembley. El único tanto del conjunto inglés lo convirtió Raheem Sterling en un partido en el cual el elenco dirigido por Gareth Southgate tuvo un buen desempeño, aunque le costó poder doblegar a la defensa croata.Sobre los diez minutos del segundo tiempo, el conjunto inglés realizó una buena jugada colectiva, la pelota le quedó a Kalvin Phillips, quien habilitó a Raheem Sterling que definió de primera ante la salida de Dominik Livakovic y logró abrir la cuenta.Con este triunfo, Inglaterra arrancó quedó como líder en el Grupo D, mientras que Croacia se ubica en el último lugar sin unidades. Ambos seleccionados volverán a presentarse el próximo viernes: Croacia se enfrentará a la República Checa en Glasgow e Inglaterra se medirá ante Escocia nuevamente en Wembley.GANARON AUSTRIA Y PAISES BAJOSAustria venció ayer por 3 a 1 a Macedonia del Norte en el inicio del Grupo C de la Eurocopa y obtuvo su primer triunfo en el certamen europeo. A los 18 minutos, Austria se puso en ventaja con un gol de Stefan Lainer, pero el histórico Goran Pandev, de 37 años, igualó el cotejo a los 28 en el debut de Macedonia en una fase final. No obstante, en el complemento aparecieron Michael Gregoritsch, a los 33 minutos, y Marko Arnautovic, a los 44, para darle el primer triunfo en una Eurocopa a su seleccionado.En tanto, Países Bajos se impuso por 3 a 2 sobre Ucrania en un cambiante partido por el mismo grupo. Los dirigidos por Frank de Boer comenzaron en ventaja con goles de Georginio Wijnaldum y Wout Weghorst a los 7 y 14 minutos del segundo tiempo, respectivamente. Sin embargo, Ucrania llegó al empate de la mano de Andriy Yarmolenko y Roman Yaremchuk, que anotaron a los 30 y 34 minutos, mientras que a cinco del final apareció Denzel Dumfries para devolver al frente a Países Bajos, que se quedó con la victoria.El grupo continuará el jueves próximo, con el duelo entre Ucrania y Macedonia a partir de las 10:00 (hora argentina), y seguirá a las 16:00 con choque de líderes: se medirán Austria y Países Bajos para cerrar la segunda jornada.PARTIDOS DEL LUNESHoy se disputarán los siguientes encuentros por la Eurocopa. A las 10 Escocia vs. República Checa por el Grupo D en Hampden Park (Glasgow); a las 13 Polonia vs. Eslovaquia en San Petersburgo por el Grupo E; y a las 16 España vs. Suecia, en Sevilla también por el Grupo E.