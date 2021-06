Hoy llega "El club de las divorciadas" a canal Trece

BUENOS AIRES, 14 (Télam). - La actriz y bailarina Laurita Fernández conducirá a partir de hoy a las 16 hs. en la pantalla de El Trece "El club de las divorciadas", un "talk-show" que contará con nueve participantes mujeres que "compartirán historias de vida, de separaciones e historias de pareja", y cuyo fin será dar contención y herramientas para afrontar los problemas que se plantean en el ciclo.

Inquieta, dúctil y siempre abierta a los cambios y a las oportunidades que se le van presentando en el camino desde su debut en "ShowMatch" (2010), la conductora, de 30 años, regresa a la TV de la mano de esta nueva producción de Kuarzo, entusiasmada por el desafío que implica para ella estar al frente de un espacio y, señaló, por las ganas de ser parte de un programa "que quiere ayudar".

"Acepté la propuesta porque es un formato completamente distinto al que venía haciendo en el 'Cantando 2020' (eltrece) o en 'Combate' (elnueve) y porque es un ciclo que quiere dar servicio e información; me parece buenísimo que en este momento del país y del mundo exista un espacio en la tele que quiera ayudar, encima a mujeres, lo cual no quiere decir que vamos a hablar mal de los hombres, no se busca señalar ni buscar culpables de nada, sino encontrar soluciones a los problemas que se plantean", apuntó Laurita Fernández en diálogo con Télam.

La sexóloga Alessandra Rampolla, el psicólogo Gabriel Cartaña, la abogada Viviana Koffma y el especialista en temas de familia y pareja Marcelo Ceberio acompañarán a las participantes en su problemática y darán asesoría legal, emocional y sexual.

"Ellos ayudarán a encontrarle la vuelta a los problemas que se plantean en el programa y se encargarán de llenarnos de herramientas para ver qué hacer con esas cuestiones que a veces uno no sabe para donde disparar", dijo Laurita.

Además las participantes estarán abiertas y receptivas al público "En el ciclo se debatirá sobre asuntos y situaciones con las que tanto la gente desde su casa, que podrá participar desde sus redes sociales, como las participantes, se sentirán reflejados en algún sentido", contó la bailarina.

Y agregó: "Se van a hablar sobre temáticas muy comunes y que si tenemos determinada edad atravesamos, o estamos atravesando o nos van a atravesar en algún momento".

A "El club de las divorciadas" se sumarán invitados famosos, profesionales, sorpresas y, según adelantó la misma conductora, habrá "alguien conocido que contará su historia por primera vez, se tratará de alguien que hasta el momento no había hablado sobre ese tema".