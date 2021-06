El PS local pide que la vacunación contra el Covid se realice en los centros de salud

El socialismo local propone la ampliación de los lugares de aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a los 11 centros de salud de Rafaela, ubicados estratégicamente en los barrios de la ciudad, entendiendo que es una apuesta a mejorar con rapidez la cobertura de población vacunada.A partir de la mayor disponibilidad de las vacunas y con menor complejidad logística como lo es la vacuna Astra Zeneca, es posible aprovechar la capacidad instalada y el personal de enfermería altamente entrenado y siempre dispuesto para la vacunación en los distintos centros de salud de la ciudad, sostienen desde el PS Rafaela.Esto permite rapidez, cercanía y comodidad para vecinas y vecinos y contribuye a una menor circulación de personas en zonas alejadas de su lugar de residencia que es lo que con otras medidas de restricción también se pretende conseguir. Todo ello con igual o mayor eficacia que lo hasta aquí se ha realizado ya que cada centro de salud cuenta con el sistema informático provincial que permite el registro y la carga de datos de manera precisa y oportuna.“Con una planificación adecuada (el compromiso del personal de enfermería que ha demostrado todos estos años estar a la altura de las circunstancias) se podrían vacunar 2500 personas más por semana, un total de 10 mil al mes que se sumarían a los 40 mil vacunados de la campaña central. Llegar a una cobertura mayor y con rapidez es posible, y es lo que proponemos concretamente”, expresó el médico Santiago Gaspoz, Secretario General del PS Rafaela.Es crucial lograr una mayor cobertura antes de la llegada del invierno y la aparición de las distintas enfermedades respiratorias propias de esta estación. Los centros de salud tienen adscriptos los pacientes considerados de riesgo para contraer Covid 19, explicaron Esto mejora la cobertura de esas personas que muchas veces no tienen la movilidad asegurada para desplazarse hasta el vacunatorio central. De este modo el sistema de vacunación se hace más accesible y equitativo.“Si bien la campaña en un principio requirió de una estrategia especial y acelerada por la complejidad de la vacuna Sputnik, que requiere conservación en freezer a menos de 18 grados y la disponibilidad acotada por la escasez inicial en su momento, hoy con otras vacunas como Astra Zeneca no se requieren temperaturas bajo cero y pueden conservarse en una heladera común a menos de 8 grados centígrados. Entendemos que la situación ha cambiado y es posible complementar con una nueva estrategia con mayor eficacia y alta eficiencia”, explicó Gaspoz. Y señaló además que esta semana presentarán una propuesta al Concejo Municipal, tal cual hicieron en otras oportunidades, solicitando que el cuerpo legislativo local se pronuncie al respecto.“También es necesario recalcar la importancia de informar con claridad los procedimientos para evitar agregar preocupación a sectores que aún no han sido vacunados ya que la vacuna es un derecho y no un favor de nadie. En esta pandemia nadie se salva solo, la salida es colectiva y desde nuestro espacio político pretendemos contribuir a ampliar el acceso a este derecho fundamental”.Por último desde el PS Rafaela recalcaron las medidas de prevención para disminuir la posibilidad de contagio: uso de barbijo, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavado de manos, ventilación cruzada de los ambientes y evitar aglomeraciones. Es fundamental respetar protocolos en comercios y lugares de trabajo porque nadie puede prescindir de trabajar, mucho menos perder su fuente laboral en este momento donde muchos sectores la pasan mal debido a la situación económica que ha agravado todos los indicadores sociales.