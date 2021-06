Los costos del transporte de cargas ya subieron 26% en el año

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Mientras los costos del transporte de carga crecieron 3,1% en mayo último y acumulan en el año 26% de suba, el sindicato de Camioneros liderado por Hugo y Pablo Moyano reclama un incremento salarial que llegaría al 52%, sumando adicionales, con lo que mete más presión sobre el sector empresarial.

El último informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) mostró cómo la inflación está complicando los costos operativos del sector, a lo que hará se suma una dura negociación salarial.

El sindicato de Camioneros reclamó una suba de sueldos del 45% en tramos acumulativos, más adicionales que llevarían el incremento total al 52%, en el marco de la primera reunión paritaria con las cámaras del sector.

El encuentro terminó sin acuerdo debido a que los empresarios alegaron no poder hacer frente a ese incremento, por lo que el Ministerio de Trabajo dispuso otra audiencia para el miércoles próximo.

El Índice de Costos de Transporte de FADEEAC arrojó en mayo un incremento del 55,6% para los últimos doce meses.

En enero los costos ya habían aumentado 4,7%, febrero 6,3%, marzo 3,9% y abril 5,4%.

Impactaron en el aumento del costo logístico de mayo el décimo aumento consecutivo mensual del gasoil, de 5,2%, sumando en los primeros cinco meses del año una suba del 38%, y de los lubricantes, que aumentaron 4,5% y acumulan 46% entre enero y mayo.

También se registraron aumentos en los costos de los equipos e insumos como neumáticos (6,6%), seguros (3%), material rodante (0,8%), reparaciones (0,7%) y gastos generales (7,3%).

Según el informe, el incremento en el costo de neumáticos alcanza en el año el 36%.

Los neumáticos ya habían subido 71% en 2020 y 70% en el 2019, empujados por la disparada del dólar.

El presidente de FADEEAC, Roberto Guarnieri, advirtió que es un "momento complejo para nuestra actividad, porque somos esenciales, pero salir a la ruta nos representa un aumento constante, que no siempre se puede trasladar a tarifas".

"El transporte de cargas no es formador de precios", sostuvo Guarnieri.

Explicó que "si bien se trata del menor aumento del año, estos valores representan un alto impacto en las finanzas del sector, que se ubican en un contexto económico inflacionario de importante aceleración a partir de la segunda parte de 2020".

"Aunque se presenta la perspectiva de una progresiva recuperación económica en 2022 la tendencia de aceleración de los costos es una preocupación para la actividad, en una coyuntura donde la emergencia sanitaria implicó que numerosas ramas operen por debajo de su capacidad operativa", indicó.



PARITARIA COMPLICADA

En la negociación con las cámaras empresariales, los Moyano pusieron sobre la mesa un número bastante por encima de la pauta salarial del 29% que manejaba el Gobierno.

La cifra exigida por Camioneros supera ampliamente las paritarias firmadas por otros gremios claves, como UOM (35,2%); UOCRA (35,8%), UTA (37%) o ferroviarios (37,5%).

El viernes último, en una reunión por videoconferencia, Pablo Moyano reclamó un ajuste salarial del 45%, más el pago de los adicionales, como el bono de fin de año, y además pidió a los empresarios gestionar la vacunación de los trabajadores del sector, que son unos 200 mil.