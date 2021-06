BUENOS AIRES, 14 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró ayer que este año la Argentina "va a crecer" y "los salarios le van a ganar a los precios" y remarcó que al descenso de la inflación "le queda mucho camino por recorrer".

"Siempre hubo un compromiso de parte de Alberto Fernández de que este año la Argentina deja el letargo de no crecer. Este año la Argentina va a crecer y los salarios le van a ganar a los precios. Ese es el compromiso del Presidente", expresó Cafiero en diálogo con el programa "El Gíglico", que conduce Ivana Viale por Radio Rivadavia.

En tanto, subrayó que"al descenso de la inflación le falta mucho camino por recorrer" y "cualquiera que hace las compras sabe que los precios siguen muy altos y hay que seguir bajándolos".

Asimismo, señaló que en el primer año de Fernández la Argentina ahorró recursos porque hubo una reestructuración histórica de la deuda con bonistas privados. "La plata que la Argentina se ahorró son los recursos que están levantando la construcción y la industria. Ampliamos el presupuesto de ciencia y tecnología, de salud, de educación", consideró el funcionario.

Sobre las tarifas, expresó que las mismas no pueden estar congeladas pero tampoco pueden aumentar 180% "como pretendía" y "dejó firmado" Macri.

En tanto, se refirió al desarrollo de la pandemia y explicó que se busca adaptar un criterio objetivo según el cual las zonas con más de 500 casos cada 100 mil habitantes y con el 80% de las UTI ocupadas sean consideradas en "alarma epidemiológica" y tengan el máximo de las restricciones.

"Si uno está en situación de alarma epidemiológica hay que tomar medidas. Quedó demostrado que para bajar los casos había que adaptar la comunidad educativa al formato remoto. No por los contagios en las escuelas, sino porque esa comunidad se mueve de modo masivo para transportarse y eso aumenta mucho la movilización de personas", explicó.

Y agregó: "Actividades de industrias culturales van en la misma dirección. Esas situaciones no se podían desarrollar en alarma epidemiológica. El esfuerzo que se hizo llevó a que los casos bajaran. Las medidas son duras pero sirven, dieron resultado. Los casos revirtieron la tendencia y comenzaron a bajar".

En el mismo sentido, indicó: "Vemos con cierta alarma cuando hay autoridades políticas que casi que dan por superada la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos y seguir vacunando". "El esfuerzo que hicimos de extremar los cuidados y de acelerar la vacunación sirvieron, pero está lejos de estar superada la pandemia. Si nos relajamos, vamos a tener problemas en poco tiempo", expresó Cafiero.

Por último, se refirió a la llegada de vacunas de fabricación nacional al país, las cuales fueron envasadas en México: "Las cajas de las vacunas que llegan dicen fabricada en la Argentina. Eso tiene que ser un motivo de orgullo. Tenemos por delante una Argentina que va a desplegar una agenda de desarrollo muy potente". "Ya vemos como algunos sectores vienen dado signos importantes de crecimiento", concluyó.