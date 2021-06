Llega casi un millón de dosis de AstraZeneca

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Un vuelo proveniente de los Estados Unidos con 934.000 dosis de AstraZeneca llegará hoy al país, por lo que con ese cargamento Argentina superará la marca de los 20 millones de vacunas recibidas contra el Covid- 19. Estaba previsto que el vuelo AM UC1407/14 llegara este lunes a las 6:40, pero se reprogramó y aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 17:15.

Cuando llegue este nuevo cargamento el país habrá recibido un total de 20.677.145 dosis, sumando las vacunas de los distintos laboratorios que hasta ahora tienen contrato ejecutado con el Gobierno nacional. Estas 934.000 nuevas dosis de AstraZeneca se suman a las 811.000 vacunas del mismo laboratorio que llegaron el sábado desde la Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico, que fue recibido anoche en Ezeiza por la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

El vuelo AM 30 aterrizó el sábado a las 20:57 con dosis que forman parte del acuerdo bilateral con México, que permitió la producción del principio activo en Argentina y el posterior formulado y envasado en el país azteca.



VACUNACION

De acuerdo a fuentes oficiales del Gobierno, hasta este fin de semana el 28,63% de la población del país recibió al menos la primera dosis de la vacuna. Se trata de 12.991.480 personas vacunadas en las 24 jurisdicciones desde diciembre pasado, sobre un universo de 45.376.763 habitantes, según el registro del INDEC en 2020.

La ciudad de Buenos Aires con el 37,7% de su población vacunada (1.159.946 personas); La Pampa, con 33,15% (118.816) y San Luis con el 32,19% (163.614) son los distritos que más vacunaron en proporción. Del otro lado del listado, las provincias que menos vacunaron son Misiones, al 22,49% de su población (283.724 personas); Chubut, al 25,01% (154.829) y Entre Ríos, al 25,39% (351.833).

En los otros distritos los números son: Provincia de Buenos Aires, 4.929.598 vacunados (28,10% de su población); Catamarca, 116.523 (28,05%), Chaco, 308.649 (25,62%); Córdoba, 1.101.422 (29,29%), Corrientes, 296.286 (26,44%); Formosa, 165.439 (27,34%); Jujuy, 242.875 (31,51%); La Rioja, 111.101 (28,23%); Mendoza, 571.064 (28,69%) Neuquén, 179.938 (27,10%), Río Negro, 206.264 (27,59%); Salta, 396.264 (27,82%); San Juan, 205.296 (26,28%); Santa Cruz, 101.147 (27,66%); Santa Fe, 1.001.546 (28,32%); Santiago del Estero, 273.940 (28,00%); Tierra del Fuego, 52.203 (30,10%); y Tucumán, 499.163 (29,46%).

Los analistas entienden que este número se alcanzó ya que en los últimos 14 días se duplicó en el país el ritmo de vacunación respecto de los 14 días previos. Esto sucedió ya que se pasó de un promedio diario de unas 150.000 aplicaciones a casi 300.000, lo cual contribuyó a que se alcance un porcentaje de casi el 30% de personas inmunizadas con al menos una dosis.

De acuerdo con la información disponible en el Monitor de Vacunación, el 4 de junio fue el día en el que se colocaron más vacunas, con 375.904.

Según se informó, Vizzotti firmó la Resolución 2021-1671 que autorizó el uso de emergencia de la vacuna Convidecia, de la empresa Cansino Biologics INC, que permite avanzar en el acuerdo por 5,4 millones de dosis, y anunció también la rúbrica de un nuevo contrato celebrado con la china Sinopharm por el que se recibirán 2 millones de sueros en lo que resta de junio y 4 millones en julio.

De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de este domingo fueron distribuidas 18.853.790 vacunas, de las cuales 16.286.902 ya fueron aplicadas: 12.991.480 personas recibieron la primera dosis y 3.295.422 ambas.