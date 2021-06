"La infraestructura que se viene nos va a permitir mayores posibilidades"

En la tarde del viernes llegó a nuestra ciudad Gabriel Curuchet, uno de los importantes ciclistas de las últimas décadas en nuestro país (hermano de Juan Curuchet, campeón olímpico de la Madison con Walter Pérez en Beijing), en su rol de presidente de la UCRA (Unión Ciclista de la República Argentina) para visitar las instalaciones del Club Ciclista de Rafaela y la preparación de la selección argentina que tiene el foco puesto en el Panamericano Elite de Lima, a realizarse del 23 al 29 de junio. Además, Curuchet es integrante del Directorio del ENARD.El marplatense dialogó con el cuerpo técnico que está trabajando con Walter Pérez al frente, del cual forma parte el rafaelino Daniel Capella, además que con dirigentes y pedalistas en el entrenamiento. Fue una buena oportunidad para dialogar sobre ciclismo, en la previa del regreso a la competencia internacional luego de un año y medio, debido a la pandemia.- La verdad que muy contento de poder volver a Rafaela luego de varios años, y en este caso con la selección argentina en vista de un compromiso internacional como van a ser los Campeonatos Panamericanos de Pista Elite en Lima (Perú), y que van a tener como uno de los objetivos importantes poder clasificar para los Juegos Panamericanos de la categoría Sub 23, que van a ser en Cali (Colombia), y también obtener plazas para los próximos campeonatos del Mundo donde los campeones van a en forma directa.- Es un compromiso bastante grande, estamos intentando solucionar inconvenientes de logística en cuanto al traslado de la delegación, ya que se han disminuido mucho los vuelos internacionales. Seguimos trabajando con el equipo, están Walter y Capella trabajando al máximo, asi que conformes.- Vamos con un buen lote tanto en femenino como masculino buscando cubrir todas las pruebas. Llevamos creo que cuatro fondistas y tres velocistas en hombres, y en damas mas o menos parecido.- Realmente todavía estamos tratando de llevar esta situación, lamentablemente el mundo está así. Toda Sudamérica está muy complicado, en Europa están una fase más adelante y están mejor. Pero bueno, lo difícil de esto es lograr la programación de los eventos, ya van dos años que se suspende la vuelta de San Juan que es algo que nos proyecta muy bien. Y la próxima no podemos tener certeza si se va a poder hacer.- Si, es atípico porque Argentina siempre tuvo representantes en pista, pero el proceso clasificatorio es muy exigente. Estoy en la Comisión Mundial de Pista y me toca vivirlo de adentro, hemos luchado mucho para cambiarlo, para que no sea tan elitista. Desde los Juegos Olímpicos de Londres a los de Río prácticamente fue el mismo sistema clasificatorio, no hubo modificaciones, y quedó reservado para muy pocas naciones. Y lo mismo pasó ahora para Tokio, creo que para París 2024 se va a poder revertir.- La infraestructura que se viene en Argentina nos va a permitir mayores posibilidades, por ejemplo con el velódromo techado de madera de nivel olímpico en San Juan que se va a inaugurar por mayo o junio. Eso va a cambiar mucho el panorama y para París podremos ir con una buena delegación. Como ejemplo, Chile avanzó mucho desde que cuenta con esa infraestructura, cuando generalmente estaba un escalón abajo nuestro.