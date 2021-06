Fuerte autocrítica en la “Crema”

El objetivo inmediato de, luego del regreso con derrota en Jujuy, es cambiar la fea imagen que dejó el equipo tras la caída por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima. Por eso hubo una fuerte autocrítica entre el cuerpo técnico y el plantel, para tratar de corregir los errores cometidos. Y en su horizonte aparece Instituto (próximo jueves a las 15 en Alberdi), uno de los grandes de la divisional y que no la viene pasando bien, desde lo futbolístico y con los resultados, apenas pudo ganar un solo encuentro.El propio Walter Otta lo dejó bien en claro, ‘fue el peor partido desde que estamos en el club’, y que mostrando, manteniendo ese nivel ‘será difícil pelear por algo’. Y en ese mismo camino se despachóEn relación al error cometido y la posibilidad clara de convertir, la cual fue aprovechada al máximo por Gimnasia, el ‘Taca’ indicó: “La inocencia nuestra de quedar mal parados atrás, de no dejarlo sacar rápido al portero sabiendo que tiene buena pegada, lamentablementeCon respecto al rendimiento del equipo, principalmente en el complemento, cuando ya estaba 0-1 y debía ir en busca del empate, Bieler contó: “Se jugó poco, no hubo muchas jugadas de riesgo, si mucho roce, muchas faltas.Y fiel a su estilo, no deparó en autocrítica: “Hay que ser sinceros,. Sabíamos que el arquero juega rápido, no cortamos la jugada, no nos pusimos enfrente del arquero, quedamos mal parados. Una situación complicada, difícil, el jueves tenemos la oportunidad de levantar, ojala que lo podamos lograr”.Por último y al ser consultado si el parate de casi un mes ante las restricciones impuestas por el Gobierno nacional por el avance de la pandemia en el país, le jugó en contra a la Crema, Claudio Bieler declaró: “No, no es excusa, le jugó en contra a todos los equipos que quedaron parados. No hay que fijarse en eso sino en mejorar, cambiar, de hacer lo que realmente nos pide el entrenador, entramos al campo y no hacemos lo que nos piden”.