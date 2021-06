Argentina: testeos negativos previo al debut con Chile

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El arquero de la Selección argentina Franco Armani, dio negativo en coronavirus, según confirmó ayer la AFA, por lo que estaría en condiciones de estar frente a Chile, en el debut de la Copa América."Los testeos PCR realizados a la delegación de Argentina arrojaron en su totalidad resultados negativos, incluido el arquero Franco Armani", aseguró la AFA de manera oficial en su cuenta de Twitter.El guardavallas de River venía dando positivo en coronavirus en los últimos testeos realizados, por lo que en las últimas semanas se perdió los partidos frente a Chile (1-1) y Colombia (2-2) por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Catar 2022.Sin embargo, Armani siguió entrenándose en el predio de Ezeiza junto a sus compañeros y ahora, en el último testeo que se le realizó a todo el plantel, dio negativo y puede estar a disposición del entrenador Lionel Scaloni.Si bien, pese a ser positivo, Armani estaba habilitado para jugar por la Conmebol, pero el temor era que si el arquero ingresaba a territorio brasileño, las autoridades sanitarias podrían retenerlo y obligarlo a hacer una cuarentena.Lo que aún no se sabe, ya que Scaloni no dio indicios del equipo titular, es si Armani volverá a ocupar la valla argentina o bien seguirá en ese lugar Emiliano Martínez.Armani había contraído el virus a mediados de mayo en el brote que tuvo el plantel de River y que motivó que se registraran más de 20 contagios, y tuvo un período de aislamiento.En los dos cotejos de Eliminatorias -ante el positivo de Armani- el titular fue Emiliano Martínez, del Aston Villa de Inglaterra, aunque frente a la Selección "cafetera" debió salir por lesión y luego ingresó Agustín Marchesín.En tanto, el entrenador Lionel Scaloni haría un solo cambio seguro con respecto a la formación frente a Colombia, dado que no llegó a recuperarse de su lesión el defensor Cristian Romero, quien padece una sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo izquierdo.En ese lugar los que tienen grandes chances de ingresar son Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, ambos ex River y actuales compañeros en la Fiorentina de Italia.Otra de las dudas que tiene Scaloni está en el lateral izquierdo, posición en la que se inclinaría por Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña.Si bien Scaloni no confirmó el once inicial, la formación sería con: Martínez o Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.Argentina se entrenó en el predio de Ezeiza, donde Scaloni ensayó movimientos tácticos, pero el domingo por la mañana realizará su último entrenamiento antes de emprender el viaje a Brasil.