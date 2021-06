Empresas que aceleraron su transformación digital crecieron 5 veces más que las que no avanzaron

Las empresas que aceleraron su transformación digital producto de la pandemia han logrado un crecimiento cinco veces mayor que aquellas que no avanzaron. Así lo concluye un nuevo estudio de Accenture. En el reporte de 2019 se mostró que las empresas líderes en transformación digital estaban creciendo el doble que los retrasados en ese aspecto. La nueva versión de este reporte muestra que esa brecha, producto de la pandemia, sólo ha crecido.Matías Arturo, Líder de Strategy & Consulting para Sudamérica Hispana de Accenture, explicó que “las empresas líderes dirigen un mayor porcentaje de su presupuesto de TI a la innovación y se concentran no sólo en la adopción de la tecnología, sino que, en ampliarla a toda la empresa, al mismo tiempo que impulsan la cultura adecuada para ello. Cuando la pandemia se intensificó, las organizaciones líderes redoblaron sus inversiones en tecnologías clave como la nube y la inteligencia artificial. Esto les ayudó no sólo a enfrentar con éxito los impactos rápidamente, sino también a centrarse en el crecimiento”.Según la encuesta global realizada por Accenture, las empresas comprimieron la transformación invirtiendo en estas tecnologías digitales a ritmos históricos para responder tanto a los nuevos retos operativos como a las demandas de los clientes que cambian rápidamente. De esa forma, más de 50% de las compañías líderes aumentó sus inversiones en tecnologías core y emergentes: 72% en cloud security; 68% en la nube híbrida; 70% en internet de las cosas (IoT); 59% en IA y machine learning; y 60% en robótica y automatización robótica. En cambio, los rezagados sólo invirtieron en nuevas tecnologías por primera vez durante la pandemia para mantener el negocio funcionando.Matías Arturo destacó que “los líderes también se distinguen en otra dimensión: la creación de nuevo valor para todos los stakeholders. Este valor se entrega mediante el reskilling de los empleados, promoviendo su bienestar, aprovechando a los socios del ecosistema, democratizando la innovación en toda la empresa y diseñando tecnología centrada en las personas. Por ejemplo, durante la pandemia, el 70% de las organizaciones líderes buscó aumentar el financiamiento en formación para construir una organización ágil y colaborativa, frente al 52% de los rezagados”.El ejecutivo concluyó que “al entrar en una nueva era post-pandémica, los líderes empresariales están reimaginando el propósito de su empresa. A medida que amplían su misión, la tecnología debe moverse en paralelo en todos los procesos de la empresa”.