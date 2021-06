Recuperación en pausa de la industria metalúrgica

La actividad metalúrgica tuvo en abril un freno de la recuperación que venía mostrando en los últimos meses, con una caída del 4,4% respecto de los niveles de marzo, si bien los empresarios del sector se mostraron confiados en una mejora para lo que resta de 2020.Los datos aportados por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) muestran un crecimiento del 51,8% en comparación con abril del año pasado, pero debe tenerse en cuenta que ese fue el primer mes de aplicación plena del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y en general todas las actividades registran incrementos significativos por tratarse de uno de los períodos de menor dinamismo de las últimas décadas.Al respecto, la entidad precisó que en abril de 2020 "un universo de empresas metalúrgicas no estaba habilitado a producir". Asimismo, precisó que "la baja en términos mensuales estuvo impulsada principalmente por el rubro de autopartes, en línea con lo que sucedió con la fabricación de vehículos"."De esta manera, la actividad metalúrgica se encuentra por encima de los niveles registrados entre fines de 2019 y principios de 2020, pero debajo de los niveles que había a comienzos de 2019", completó.Las provincias de Córdoba (66,2%), Entre Ríos (55,6%) y Santa Fe (50,9%) fueron las que presentaron mayores aumentos, en tanto las más afectadas durante el año pasado, Buenos Aires (+44,8%) y Mendoza (+29,4%), no logran recuperar lo perdido y se mantienen por debajo de los niveles de 2019.En las subregiones de Buenos Aires, el AMBA presentó un aumento de 45,2% interanual, mientras que en el interior de la provincia el crecimiento fue de 42,8% en relación con abril de 2020. A nivel sectorial, también se registró una recuperación entre los principales rubros, con el mayor aumento en Fundición (+63,4%), uno de los que experimentó las mayores contracciones en los últimos años.Por otro lado, los rubros de Equipamiento médico (+10,7%), Equipos y aparatos eléctricos (+43,7%) y Bienes de capital (51,5%) también presentaron aumentos en sus niveles de actividad, pero aún no logran recuperar los niveles previos a la pandemia.El sector de Autopartes (+31,6%) mantiene un crecimiento interanual, pero registró una disminución si se compara con marzo de 2021, mientras que Maquinaria agrícola (+51,0%) y Carrocerías y remolques (+61,2%) continúan con una tendencia de crecimiento presentando fuertes incrementos interanuales.En abril el nivel de empleo registró un aumento de 4% con relación al mismo mes de 2020 y acumula un crecimiento de 2,1% en el primer cuatrimestre, en un contexto laboral en el que el 25% de las empresas redujo las horas extras y el 11% debió reducir la jornada laboral.En relación con las expectativas de producción y empleo para el trimestre móvil mayo-julio, se mantiene alto el porcentaje de empresarios que esperan un aumento de la actividad, pese a la contracción de la actividad respecto de marzo. En ese sentido, el 48% de los empresarios prevé un aumento en su producción, el triple del 16% que, por el contrario, espera una caída.